Une délégation de la Chambre des Représentants s’entretient avec des responsables du gouvernement et du parlement français

jeudi, 8 décembre, 2022 à 21:00

Rabat – Une délégation de la Chambre des Représentants, en visite de travail au parlement français, a eu, jeudi, des entretiens avec la première vice-présidente de l’Assemblée nationale, Valérie Rabault, et a pris part à une table-ronde organisée par la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes au Sénat français.