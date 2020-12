Une délégation de la Commission des AE à la Chambre des représentants en visite aux consulats accrédités à Laâyoune

jeudi, 3 décembre, 2020 à 14:22

Laâyoune – Une délégation de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense nationale, des Affaires islamiques et des Marocains résidant à l’étranger à la Chambre des représentants a visité jeudi plusieurs consulats accrédités à Laâyoune.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement de la diplomatie parlementaire et des relations de coopération avec les pays frères et amis ayant ouvert des représentations consulaires dans la capitale du Sahara marocain.

La délégation s’est rendue ainsi aux consulats des Emirats arabes unis, du Gabon, des Îles Comores et Sao Tomé-et-Principe.

Le président de la commission parlementaire, Youssef Gharbi a indiqué que cette visite constitue l’occasion pour exprimer la grande reconnaissance des représentants du peuple marocain à ces pays frères et amis pour leur soutien à la marocanité du Sahara, soulignant que ces représentations auront pour mission, outre le volet consulaire, de consolider les relations et les échanges économiques et commerciaux avec le Maroc.

Le Maroc, qui est ouvert sur son environnement africain, a renforcé ses relations avec les pays du continent à travers des centaines d’accords de coopération couvrant tous les domaines, a-t-il déclaré à la presse ajoutant que la diplomatie parlementaire s’inspire des initiatives de SM le Roi Mohammed VI qui ont permis d’établir de solides relations de coopération avec les pays africains.

Il a mis l’accent sur l’importance du renforcement des relations de coopération parlementaires avec les pays ayant ouvert des consulats dans les provinces du Sud, à travers notamment la création et l’activation des groupes d’amitié parlementaires entre le Maroc et ces pays arabes et africains.

De son côté, Mme Souad Zaidi, membre de la commission et députée du Parti du progrès et du socialisme, s’est félicitée de l’élargissement du cercle de reconnaissance de la marocanité du Sahara à l’échelle internationale grâce à la politique éclairée de SM le Roi, comme en témoigne le nombre croissant de pays qui ouvrent des consulats à Laâyoune et Dakhla.

Elle a relevé que cette visite a pour objectif de renforcer les relations de coopération parlementaire avec ces pays pour les ouvrir sur des horizons prometteurs.

De son côté, Allal Amraoui, membre de la commission et député du Parti de l’istiqlal, a souligné que cette visite revêt une grande importance en ce sens qu’elle constitue l’expression de la mobilisation unanime derrière le Souverain pour la défense de l’intégrité territoriale et de l’adhésion des parlementaires à la dynamique diplomatique menée par l’Etat et ayant été sanctionnée par plusieurs succès sur les plans régional et international, les retraits de reconnaissance de plusieurs pays de leur reconnaissance à la pseudo “RASD” et l’ouverture de consulats dans les provinces du Sud.

Après Laâyoune, les membres de la délégation se rendront à Dakhla pour visiter plusieurs consulats en poste dans cette ville ainsi qu’à El Guergarat pour exprimer leur soutien à l’intervention récente des Forces armées royales contre les milices du “Polisario”.