Une délégation de haut niveau du parlement marocain à la 146e Assemblée générale de l’UIP à Manama

vendredi, 10 mars, 2023 à 12:15

Rabat – Une délégation de haut niveau du Parlement marocain devra prendre part aux travaux de la 146e Assemblée générale de l’Union interparlementaire (UIP), de la 211e session de son Conseil directeur et des réunions connexes, prévus du 11 au 15 mars à Manama (Bahreïn).

Selon un communiqué du parlement, cette importante rencontre internationale est l’occasion pour les représentants des Parlements membres, de se concerter, d’échanger des points de vue et d’ouvrir de larges horizons au dialogue, en vue de renforcer les efforts parlementaires dans le cadre de la thématique de cette session à savoir : “Promouvoir la coexistence pacifique et les sociétés inclusives : combattre l’intolérance”.

Conduite par le président de la Chambre des Conseillers, Naam Miyara, la délégation marocaine tiendra, en marge de cette 211e session, plusieurs entretiens avec les délégations participantes, pour consolider la coopération parlementaire bilatérale et multilatérale et participera également aux réunions des groupes géopolitiques arabe, africain et islamique.

Ces réunions, poursuit le communiqué, seront consacrées à l’examen et à l’échange des points de vue sur l’inscription de plusieurs points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale, du Conseil directeur et à l’approbation des candidats aux postes vacants au sein des Commissions permanentes ou des Sous-commission de l’Union interparlementaire.

Par ailleurs, le secrétaire général de la Chambre des représentants, Najib El Khadi, présidera la réunion de l’Association des secrétaires généraux des parlements membres de l’UIP, avec la participation du secrétaire général de la Chambre des conseillers, El Assad Zarouali, précise le document.

Selon la même source, la réunion abordera plusieurs questions importantes telles que “L’inégalité entre les hommes et les femmes au Parlement – quelles solutions ?”, “Les parlementaires et les conflits d’intérêts” et “Le rôle des parlements dans la lutte contre le changement climatique”, outre la réalisation d’une enquête sur les meilleures pratiques en matière d’e-Parlements.

A cet égard, l’ordre du jour de la 146e Assemblée de l’UIP comprend l’élection du président de la session, l’examen des demandes d’inclusion de certains thèmes urgents proposés par les Sections parlementaires participantes, et la discussion de plusieurs questions vitales par le biais des commissions permanentes et ad hoc.

En outre, la délégation de la section de la Chambre des représentants participera aux réunions des Commissions permanentes de l’UIP, à savoir la Commission de la paix et de la sécurité internationale, la Commission du développement durable, du financement et du commerce, la Commission de la démocratie et des droits de l’homme et la Commission des Affaires des Nations Unies, en plus de sa participation aux travaux de l’Assemblée générale et du Conseil directeur.

Dans ce cadre, la Commission permanente de la paix et de la sécurité internationale examinera son projet de résolution sur le thème “Cyberattaques et cybercriminalité : les nouveaux risques pour la sécurité mondiale”, qui sera adoptée lors de l’Assemblée générale.

Par la même occasion, ajoute le communiqué, la Commission permanente du développement durable adoptera un projet de résolution sur le thème de l’action des parlements en faveur d’un bilan carbone négatif des forêts et verra la présentation des rapports d’activités des Commissions permanentes.

La délégation marocaine comprend, du côté de la Chambre des Représentants, Ahmed Touizi, président du Groupe Authenticité et Modernité, Mustapha Reddad (Groupe du Rassemblement National des Indépendants), Omar Hejira (Groupe Istiqlalien de l’Unité et de l’Égalitarisme) et Khaddouj Slassi (Groupe Socialiste); et de la Chambre des conseillers: Kamal Ait Mik (Groupe du Rassemblement National des Indépendants) et Hassan Chamis (Groupe Authenticité et Modernité).