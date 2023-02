Une délégation parlementaire marocaine participe à Vienne à la Session d’hiver de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE

lundi, 27 février, 2023 à 20:29

Rabat – Une délégation parlementaire marocaine a participé, le 23 et 24 février à Vienne, aux travaux de la session d’hiver de l’Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

La participation de la délégation marocaine à cet événement s’inscrit dans le cadre des efforts de l’institution législative nationale visant à renforcer les canaux de la diplomatie parlementaire et promouvoir le dialogue politique et la coopération avec les partenaires du Royaume, notamment les pays européens, indique un communiqué du parlement, ajoutant que le Royaume bénéficie d’un statut de partenaire pour la coopération au sein de l’OSCE.

L’ordre du jour de cette session, qui intervient une année après le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne, comprennait une séance conjointe des commissions permanentes consacrée à des discours de hauts niveaux par des responsables, notamment le président du Conseil national de la République d’Autriche, Wolfgang Sobotka, la présidente de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, Margareta Cederfelt ainsi que d’autres responsables de l’OSCE, indique le communiqué.

Cette session a également été consacrée à la tenue de séances des commissions permanentes et à la préparation de projets de résolutions et de rapports qui seront présentés lors de la prochaine session annuelle de l’Assemblée parlementaire, qui se tiendra cet été à Vancouver au Canada, précise le communiqué, ajoutant qu’un forum parlementaire a été organisé sous le thème “Un an de guerre entre la Russie et l’Ukraine”, dont les travaux ont porté sur trois axes, à savoir “La situation en Europe de l’Est”, “Le dialogue parlementaire en Ukraine” et “Les détenus politiques”.

La session a été une occasion pour la délégation marocaine d’établir des ponts de communication avec les différentes délégations participantes, souligne la même source, indiquant à cet égard que des rencontres bilatérales ont eu lieu, notamment avec la présidente de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, Margareta Cederfelt, le Secrétaire général de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, Roberto Montella et l’ancienne Présidente de l’Assemblée parlementaire, Christine Muttonen.

En marge de sa participation, la délégation marocaine a également eu des entretiens avec le Vice-président de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE en Europe et le Représentant spécial pour les affaires méditerranéennes, Pascal Allizard, qui s’est réjouit de la présence du Maroc à cette réunion, ajoute le communiqué.

Cette rencontre a été l’occasion de discuter des moyens de développer les relations avec les pays de la Méditerranée en vue de préparer la prochaine édition du Forum parlementaire Méditerranéen de l’OSCE, qui permet de renforcer le dialogue entre les pays méditerranéens et d’ouvrir davantage d’horizons de coopération et de coordination à différents niveaux.

La délégation marocaine, qui comptait des membres des deux chambres du Parlement, comprenait les représentants Maroua Al Ansari du Groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, Khalid Hatimi du Groupe authenticité et modernité et Yassine Ouakacha du Groupe du rassemblement national des indépendants (RNI), aux côtés des conseillers, El Houcine Ouadmine du Groupe RNI et Abdelkarim El Hams du Groupe authenticité et modernité.