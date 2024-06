Développement régional intégré: L’importance de l’approche contractuelle mise en exergue à Fès

jeudi, 6 juin, 2024 à 21:05

Fès – Les participants à une conférence thématique, organisée jeudi à Fès par la Chambre des Conseillers sur la régionalisation avancée, ont plaidé pour une approche contractuelle en vue de réaliser la convergence et le développement intégré et durable au niveau de la région.

Les intervenants dans le cadre d’un panel organisé sous le thème “l’approche contractuelle comme mécanisme de réalisation de la convergence et le développement intégré et durable”, ont souligné la nécessité de consacrer l’approche contractuelle comme moyen de concrétiser les programmes de développement, en s’attardant sur les difficultés qui entravent la mise en œuvre du chantier de la régionalisation avancée.

Dans ce cadre, Mina Rouchati, présidente de la Commission de la régionalisation avancée et du développement rural et territorial au sein du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) a relevé l’importance de cette thématique d’autant plus que la régionalisation avancée a entamé une phase cruciale nécessitant une mobilisation forte dans la perspective d’une mise en œuvre efficace de cette nouvelle approche.

Mme Rouchati a indiqué que la région constitue un espace territorial principal de l’organisation déconcentrée de l’Etat et de l’élaboration et la mise en oeuvre des politiques publiques et des programmes de développement, ajoutant que le CESE accorde un intérêt particulier aux questions se rapportant à ce chantier de la régionalisation avancée dans ses rapports et ses avis consultatifs.

La responsable a mis l’accent, par ailleurs, sur les difficultés principales concernant la mise en oeuvre de l’approche contractuelle notamment le respect des engagements de la part des différentes parties, estimant que la clarification de la relation entre les services déconcentrés de l’Etat et les collectivités territoriales s’agissant des accords de partenariat, constitue une condition sine qua non pour la réussite du lancement du processus de mise en oeuvre des dispositions du décret relatif à la déconcentration administrative.

De son côté, le professeur à la faculté de droit de Fès, Rachid Adnane a mis l’accent sur les obstacles entravant la mise en oeuvre du processus de régionalisation avancée en focalisant sur le volet de l’approche contractuelle avec les régions, citant notamment les difficultés liées à l’application des dispositions de la charte de la déconcentration administrative, la convergence des politiques territoriales publiques et la mobilisation de l’assiette foncière et les moyens financiers et humains nécessaires.

L’universitaire a estimé que le mode contractuel devrait tenir en considération les spécificités de chaque région d’autant plus que chacune d’elles dispose de sa propre structure démographique, sociale et économique.

Dans une déclaration à la presse, le premier vice-président de la chambre des conseillers, Mohamed Hanine a indiqué que cette rencontre thématique, initiée en partenariat avec le conseil de la région de Fès-Meknès, intervient dans le cadre d’une série de rencontres organisées en perspective du sixième Forum parlementaire sur la régionalisation avancée.

La régionalisation est un choix stratégique irréversible étant donné qu’elle a été consacrée sur les plans constitutionnel et législatif en donnant à la région la priorité par rapport aux autres collectivités territoriales, a-t-il estimé, ajoutant que la rencontre est l’occasion de dresser le bilan de neuf ans de la régionalisation avancée.

Cette rencontre porte sur les défis liés à l’approche contractuelle comme mécanisme pour réaliser la convergence en matière de développement intégré et durable à l’échelle de la région.

Cette conférence vise à explorer les approches fondamentales du changement au niveau du système juridique et mettre la lumière sur les contraintes ayant empêché les collectivités territoriales, dans la pratique, d’atteindre l’efficacité nécessaire dans la gestion avec une négligence du mécanisme des conventions et des possibilités qu’il offre pour parvenir à une convergence au niveau des politiques publiques territoriales.

Le colloque se décline en panels portant sur les défis liés à l’approche contractuelle pour atteindre le développement intégré et durable et sur la question des compétences et les enjeux de mobilisation des ressources financières et humaines nécessaires à la mise en œuvre des projets et programmes de développement au niveau de la région.