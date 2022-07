Diplomatie parlementaire: La Chambre des Conseillers renforce son rôle pour relever les enjeux stratégiques du Maroc (M. Mayara)

mercredi, 27 juillet, 2022 à 10:48

Rabat – Le président de la Chambre des Conseillers, Naama Mayara, a affirmé mardi à Rabat, que la Chambre a renforcé son rôle central au sein du système diplomatique national dans la défense et la promotion de la stratégie et les enjeux du Royaume, avec à leur tête la cause nationale.

S’exprimant lors de la clôture de la première session de l’année législative 2021-2022, M. Mayara a noté que la Chambre des conseillers s’est fortement impliquée dans les unions et assemblées parlementaires régionales, continentales et internationales et dans les relations interparlementaires, en plus d’émettre des décisions et des positions en faveur de la question de l’intégrité territoriale du Royaume et le plan marocain d’autonomie.

S’agissant de l’implication dans les organisations parlementaires régionales, continentales et internationales, la Chambre a pris part aux travaux de la 11e réunion de la Commission parlementaire mixte (CPM) Maroc-Union européenne, tenue au siège du Parlement européen à Bruxelles, a-t-il rappelé.

La réunion a été l’occasion de réitérer la détermination du Royaume à poursuivre le partenariat qui l’unit à l’Union européenne, ainsi que l’importance et le réalisme de l’approche marocaine des politiques consolidant des relations de coopération avancées, a-t-il ajouté.

Il s’est également arrêté sur la participation de la Chambre des conseillers aux travaux de la 33e conférence d’urgence de l’Union parlementaire arabe (UPA), tenue au Caire, durant laquelle la Chambre a réaffirmé la position “ferme et claire” du Royaume du Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, soutenant la cause palestinienne.

Cette conférence a également été l’occasion de rappeler que le Maroc place Al Qods au rang de la cause nationale, tout en affirmant le plein respect du Royaume au statut juridique et historique d’Al Qods et de la mosquée Al-Aqsa et d’autres lieux de culte dans la ville sainte, ainsi que la nécessité de garantir la liberté de culte pour tous, a précisé M. Mayara.

Au niveau bilatéral, le Président de la Chambre des conseillers a passé en revue les rencontres bilatérales qu’il a tenues au cours de cette période avec des personnalités gouvernementales et diplomatiques, des présidents de parlements et d’unions parlementaires régionales, continentales et internationales, rappelant notamment la visite du président du Sénat polonais, Tomasz Grodzk, à Rabat, qui traduit la force des relations unissant le Maroc et la Pologne, basées sur des liens d’amitié, de coopération fructueuse, de soutien et de respect mutuels.

Dans ce sens, M. Mayara a évoqué la visite de travail qu’il a effectuée à la tête d’une délégation parlementaire en République islamique de Mauritanie, marquée par des entretiens bilatéraux avec le président de l’Assemblée nationale mauritanienne, au cours desquels les deux responsables ont réaffirmé les liens fraternels solides existants entre les deux pays sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI et Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République Islamique de Mauritanie.

Par ailleurs, afin de consolider la position de la Chambre au niveau de l’Amérique latine et des Caraïbes, la présidente du Sénat mexicain s’est rendue au Maroc, visite qui a été l’occasion de souligner “la grande importance de la coopération maroco-mexicaine aux niveaux bilatéral et multilatéral, par le biais d’une coordination et d’une consultation permanentes sur des questions d’intérêt commun”, a relevé le responsable, se félicitant de l’inauguration officielle du Secrétariat général du forum “Afrolac” à la Chambre des Conseillers du Royaume du Maroc et au Parlement d’Amérique latine et des Caraïbes.

M. Mayara s’est aussi penché sur sa visite de travail à la tête d’une délégation parlementaire dans les Républiques du Chili et de l’Uruguay, faisant savoir que cette visite a permis non seulement d’approuver la formation de la première commission d’amitié parlementaire maroco-uruguayenne, mais également d’arriver, à terme, au retrait officiel dudit “groupe d’amitié” de l’Uruguay avec la “république” fictive.

La visite a également été l’occasion de rencontrer le Président du Parlement du Marché commun du Sud (PARLASUR), qui a affirmé avoir apprécié “hautement les efforts déployés par SM le Roi Mohammed VI pour parvenir à un plus grand rapprochement entre l’Afrique et le monde arabe d’une part, et l’Amérique Latine de l’autre, dans le cadre de la coopération Sud-Sud que le Royaume érige en principe fondamental de sa politique étrangère”, a noté le responsable.

En outre, dans le cadre de l’organisation d’événements régionaux et internationaux, M. Mayara a mis en avant la 26ème session extraordinaire du Forum des présidents et présidentes des pouvoirs législatifs d’Amérique centrale, des Caraïbes et du Mexique (Fobriel), abritée par le Parlement marocain, en plus de la session ordinaire du Parlement andin tenue à Laâyoune.

Le Forum des présidents des pouvoirs législatifs d’Amérique centrale, des Caraïbes et du Mexique (FOPREL) a décerné, à cette occasion, à SM le Roi Mohammed VI, le “Prix Esquipulas de la Paix”, la plus haute distinction de cette organisation parlementaire régionale, en reconnaissance des efforts soutenus que le Souverain n’a cessé de déployer, depuis Son accession au Trône, au service de la promotion de la paix, a rappelé le responsable.

M. Mayara a, en outre, souligné que la Chambre des Conseillers continuera à renforcer sa diplomatie parlementaire à travers l’échange de visites et la participation à des unions parlementaires régionales, continentales et internationales, notant que la Chambre des conseillers accueillera, du 1er au 3 août 2022, les travaux de la 7ème assemblée générale annuelle du Réseau des parlementaires africains pour l’évaluation du développement (APNODE), sous le thème “Engagement public parlementaire efficace pour un développement inclusif”.

Dans le cadre du rôle de la Chambre en tant que plateforme de dialogue social, a poursuivi M. Mayara, des activités intellectuelles liées à l’ouverture sur l’environnement ont été organisées sous forme de séminaires, d’ateliers et de forums à caractère national ou international, axés sur des questions d’actualité et en parfaite adéquation avec les préoccupations de la chambre.

Le responsable a ainsi donné comme exemple la tenue d’une conférence sur le thème “le développement des zones rurales et montagneuses, un levier de la régionalisation avancée et de la justice territoriale, l’exemple de la région Béni Mellal-Khénifra”, ainsi qu’une conférence intitulée “Marocains du monde : Une mobilisation collective derrière SM le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste pour faciliter l’opération Marhaba”.

Le responsable a aussi évoqué notamment la tenue du “Forum de la Chambre des Conseillers de la jeunesse marocaine” et d’une table-ronde sous le thème ”La femme, d’un sujet du système juridique à une actrice pour son changement et développement”, en partenariat avec le ministère de la Justice, en plus de la participation de la Chambre à la 27ème édition du Salon international de l’édition et du livre.