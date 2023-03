La diplomatie parlementaire a un rôle crucial à jouer pour relever les défis dans la zone euro-méditerranéenne (président de l’APM)

mercredi, 1 mars, 2023 à 21:54

Rabat – La diplomatie parlementaire a un rôle crucial à jouer pour relever les défis auxquels se heurte la zone euro-méditerranéenne et renforcer la compréhension mutuelle et le dialogue entre les nations, a affirmé, mercredi à Rabat, le président de l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée (APM), Pedro Roque.

Dans une allocution prononcée à l’ouverture de la 17ème session de l’APM, abritée, deux jours durant, par le Parlement marocain, M. Roque a mis en garde contre les diverses menaces auxquelles fait face la région, citant à titre d’exemple les conflits armés, le changement climatique, les dangers nucléaires et les violations des droits de l’Homme.

Estimant que le monde frôle plus que jamais l’autodestruction, il a appelé les parlementaires à faire preuve d’engagement et d’adhésion envers des initiatives tangibles et à élaborer des législations en mesure d’instaurer et de consolider la paix, ainsi que de garantir la prospérité des populations du pourtour méditerranéen et d’apporter des solutions à leurs principales préoccupations.

Dans ce sillage, M. Roque a évoqué l’importance de la relance des négociations entre Palestiniens et Israéliens pour parvenir à un règlement juste de ce conflit dans le respect de la solution à deux États, ainsi que de la réconciliation nationale en Libye et dans les Balkans.

Il s’est ainsi félicité des efforts et rôles avant-gardistes de l’APM en matière d’instauration de la paix dans la région, la dernière en date étant l’accord délimitant les frontières maritimes entre le Liban et Israël.

L’APM a, en effet, œuvré durant les dernières années à instaurer la paix dans la région à travers la tenue de congrès, la coopération avec les partenaires internationaux, la sensibilisation et la consolidation du dialogue, a expliqué M. Roque.

Par ailleurs, il a salué l’engagement du Royaume envers les activités de l’APM, soulignant la reconnaissance et l’estime dont le Maroc jouit auprès de l’ensemble des membres de l’Assemblée, tout en exprimant sa profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour l’organisation de cette rencontre dans le Royaume.

La 17è session de l’APM traite diverses questions et différents sujets d’actualité à l’ordre du jour de cette organisation parlementaire, à travers des recommandations et des résolutions élaborées dans le cadre des commissions permanentes spécialisées de l’Assemblée, notamment celles liées aux questions de “l’immigration”, de la “sécurité et du terrorisme”, du “crime organisé et de la traite d’êtres humains”, des “développements géopolitiques et de la sécurité dans la région”, de la “crise financière et économique”, de “l’intelligence artificielle”, de “l’efficacité énergétique”, de la “sécurité hydrique” et de la “protection du milieu marin”.

Cette session, qui intervient dans un contexte régional agité, marqué par des défis multidimensionnels, se tient en présence de plus de 200 participants, issus de 20 pays et organisations régionales et internationales, outre d’acteurs de la société civile et du secteur économique.

Les travaux de cette 17è Session seront également marqués par l’élection du nouveau président de l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée, pour la période 2023-2024.