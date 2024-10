Le discours du Président Macron devant le Parlement ouvre des perspectives plus larges pour le partenariat Maroc-France (parlementaires)

mardi, 29 octobre, 2024 à 22:48

Rabat – Le discours prononcé mardi par le Président de la République française, S.E.M. Emmanuel Macron, devant les membres des deux Chambres du Parlement ouvre des perspectives plus larges pour le partenariat maroco-français dans divers domaines, ont affirmé plusieurs parlementaires marocains.

La teneur du discours du président français “reflète une véritable volonté” de renforcer le partenariat stratégique avec le Maroc et donne une forte impulsion à la coopération bilatérale “à la hauteur des aspirations des peuples et des dirigeants des deux pays”, ont déclaré à la MAP ces parlementaires qui représentent les Chambres des Représentants et des Conseillers.

Ils ont également relevé que le renforcement du partenariat bilatéral contribuera à la réalisation du co-développement et de la stabilité régionale, ainsi qu’à la consécration du rôle et de la présence des deux pays sur le Continent africain.

A cet égard, la présidente de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense nationale et des Marocains résidant à l’étranger à la Chambre des conseillers, Neila Tazi, a qualifié d'”historique” le discours du président français au parlement, notant que M. Macron a “réaffirmé la position de son pays soutenant la souveraineté du Maroc sur son Sahara, suite à la lettre qu’il a adressée à SM le Roi Mohammed VI en juillet dernier”.

Le discours du président Macron a placé haut la barre du partenariat entre les deux pays, qui a commencé à se concrétiser avec la signature, lundi soir, de 22 accords entre le Royaume du Maroc et la République française, couvrant divers domaines économiques, environnementaux, académiques et culturels.

Ces accords reflètent ainsi les bases solides de la relation exceptionnelle entre les deux pays, a ajouté Mme Tazi, précisant que ce partenariat favorisera le développement économique, la paix et la stabilité dans la région.

Pour sa part, le président du groupe d’amitié Maroc-France à la Chambre des conseillers, Mohamed Zidouh, a fait observer que le discours du président français qui ouvre une nouvelle page dans les relations bilatérales, exprime un soutien explicite à l’intégrité territoriale du Maroc et à sa souveraineté sur ses provinces du sud.

M. Zidouh a noté que les relations maroco-françaises s’appuient sur “une amitié fondée sur une vision commune des questions politiques, économiques et sociales”, au service des intérêts des deux pays.

De son côté, le conseiller parlementaire Lahcen Haddad a salué un discours “historique à tous égards”, notant qu’il définit une nouvelle vision pour les relations entre le Maroc et la France. Dans ce contexte, il a rappelé que M. Macron a proposé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI que “la France et le Maroc soient liés par un nouveau cadre stratégique”.

Le discours suggère également la conception d’une nouvelle relation entre la France et l’Afrique fondée sur le respect mutuel et une approche gagnant-gagnant, a dit M. Haddad, ajoutant que le Président Macron a invité les investisseurs français à investir au Sahara en tant que trait d’union entre l’Europe, la Méditerranée et l’Afrique du Nord.

Dans le même ordre d’idées, Abdelilah Hifdi, membre du groupe parlementaire de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) à la Chambre des conseillers, a fait remarquer que le discours du Président Macron ouvre de nouvelles perspectives pour les relations bilatérales en général, et pour le Sahara marocain en particulier, d’autant plus que le Chef d’Etat français a réaffirmé le soutien de la France à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et la volonté de son pays de promouvoir ses investissements dans les provinces du sud et d’y soutenir le développement durable.

M. Hifdi a également salué l’appel lancé par le Président français à investir dans les provinces du sud du Royaume, soulignant que cela va permettre de “donner un nouvel élan” à la coopération économique entre les deux pays, de promouvoir les investissements étrangers français et d’intégrer les chaînes de valeur entre les deux pays pour assurer la prospérité économique.