Le Discours royal définit les contours de la politique de l’eau et les grandes orientations de l’investissement (parlementaires)

samedi, 15 octobre, 2022 à 11:33

Rabat – Le Discours adressé, vendredi, par SM le Roi Mohammed VI aux membres du Parlement à l’occasion de l’ouverture de la première session de la 2ème année législative de la 11ème législature définit les contours de la politique de l’eau et les grandes orientations pour la promotion de l’investissement au Maroc, ont affirmé des parlementaires.

Le Discours royal est un appel renouvelé afin de conjuguer les efforts de toutes les composantes de la nation pour mieux répondre aux enjeux, notamment les deux questions centrales abordées par le Souverain dans Son discours, et qui sont d’une importance capitale dans cette conjoncture nationale et internationale actuelle, marquée par la succession des crises, ont souligné ces députés dans des déclarations à la MAP.

Dans ce sillage, le président du groupe du Parti Authenticité et Modernité (PAM), Ahmed Touizi, a indiqué que le discours royal constitue une feuille de route pour le Parlement et le Gouvernement pour les années à venir, soulignant que SM le Roi a mis l’accent sur la nécessité de mettre en œuvre le plan d’approvisionnement en eau, à travers la construction de nouveaux barrages, le dessalement de l’eau de mer et l’utilisation des eaux usées.

M. Touizi a appelé à une gestion efficiente des ressources en eau axée sur la rationalisation, notant que le Maroc fait partir des pays qui souffrent des changements climatiques et des conséquences de la sécheresse.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a également abordé la question de l’investissement en tant qu’axe essentiel en matière de création de richesses et d’emplois, a-t-il ajouté, notant que la création de 250.000 à 300.000 emplois passe par la promotion des investissements.

M. Touizi a appelé, dans ce sens, l’Exécutif à lutter contre les obstacles qui entravent l’investissement tout en renforçant le rôle des centres régionaux d’investissement, relevant que la loi-cadre formant charte de l’investissement est de nature à donner une forte impulsion à l’investissement.

Pour sa part, Noureddine Moudiane, président du groupe istiqlalien, a indiqué que le discours royal a insisté sur deux questions importantes liées au problème de l’eau et de l’investissement, ajoutant que le Maroc « vit dans une sécheresse structurelle », ce qui nécessite une politique spéciale dans ce domaine.

Le Souverain a également abordé la question de l’investissement, a ajouté M. Moudiane, rappelant l’adoption de la loi-cadre formant Charte de l’investissement par la Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants conformément aux Hautes Orientations Royales.

De son côté, Abderrahim Chahid, président du groupe socialiste, a fait observer que les Hautes Orientations Royales contenues dans le discours Royal ont mis en avant l’importance de la mobilisation collective et de l’esprit de responsabilité afin de relever les défis liés à la question du stress hydrique et de l’investissement.

Le discours Royal appelle à l’intensification des efforts de l’ensemble des acteurs, a-t-il souligné, le qualifiant de Discours stratégique qui intervient dans une conjoncture extrêmement importante, en ce sens qu’il aborde la problématique de l’eau, qui concerne tous les Marocains.

En ce qui concerne l’axe d’investissement, M. Chahid a affirmé que le discours royal donne une forte impulsion à l’activation de la loi-cadre formant la Charte d’investissement approuvée par la Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants.

Quant à Abdellah Bouanou, président du groupe justice et développement, a souligné que le groupe fera du discours royal une feuille de route dans son travail législatif, appelant les différentes parties prenantes, y compris les centres régionaux d’investissement, à tenir compte des Hautes Orientations Royales.