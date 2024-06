Doha: une délégation de la Chambre des représentants prend part à la Conférence mondiale des femmes parlementaires

mercredi, 26 juin, 2024 à 12:35

Rabat – Une délégation de la Chambre des représentants prend part, les 26 et 27 juin à Doha, aux travaux de la Conférence internationale des femmes parlementaires qui se tient sous le thème “Le rôle des femmes parlementaires dans la mise en œuvre et le contrôle des législations, des politiques et des stratégies de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent”.

La délégation, composée de Nadia Touhami et Nadia Bouzandoufa, respectivement vice-présidente et secrétaire de la Chambre, aura des entretiens bilatéraux avec les délégations participant à cette Conférence, afin de renforcer la coopération, de rapprocher les points de vue et de donner un nouvel élan aux relations entre la Chambre des représentants et les institutions législatives desdites délégations, indique un communiqué de la Chambre.

L’ordre du jour de la Conférence comprend plusieurs séances axées notamment sur “le rôle des parlementaires dans la lutte contre le terrorisme et la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent”, “l’intégration de la dimension genre dans la lutte contre le terrorisme et la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent” et “la participation et le leadership des femmes dans la lutte contre le terrorisme et la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent”.

Organisée en coopération entre le Conseil de la Choura du Qatar et le Bureau des Nations unies de lutte contre le terrorisme à Doha, la Conférence débouchera sur des conclusions et des recommandations importantes concernant le rôle que les femmes parlementaires peuvent jouer dans la lutte contre le terrorisme et la prévention de l’extrémisme violent.