Economie verte : L’Afrique, un continent prometteur (M. Talbi El Alami)

jeudi, 11 juillet, 2024 à 18:41

Marrakech – Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, a indiqué, jeudi lors du Forum parlementaire économique de Marrakech pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe, que l’Afrique promet un avenir ambitieux en matière d’économie verte.

A cet égard, M. Talbi El Alami a indiqué dans une allocution lue en son nom par le premier vice-président de la Chambre des Représentants, Mohamed Sibari, que le continent requiert des financements pour se transformer en richesses dont bénéficieront les pays, dans le cadre d’une logique gagnant-gagnant.

Il a, dans ce sens, rappelé l’engagement ferme du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur du développement durable en Afrique, se concrétisant par des projets structurants et des stratégies ambitieuses, rappelant l’Initiative atlantique lancée par Sa Majesté le Roi, qui vise à réaliser l’intégration économique africaine et à permettre à de nombreux pays du continent de disposer de ports sur la mer, avec les équipements de base stratégiques et structurels.

Saluant les réalisations du Royaume dans le domaine des énergies produites à partir de sources solaire et éolienne, M. Talbi El Alami a jeté la lumière sur les projets achevés dans les différentes régions du Royaume et qui témoignent de l’engagement dans la lutte contre les causes des déséquilibres climatiques.

Il a, en outre, appelé les organisations parlementaires multipartites à œuvrer pour faciliter le transfert des technologies utilisées dans le domaine de l’économie verte, des capitaux et des investissements et à chercher à les intégrer dans les industries nationales.

Initié par la Chambre des conseillers et l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, ce Forum représente une opportunité idéale pour les parlementaires et les partenaires fondateurs de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée pour interagir avec les acteurs politiques et économiques des secteurs public et privé, ainsi qu’avec les milieux académiques et la société civile.

Cette deuxième édition traite deux thèmes principaux, à savoir “La transition vers l’énergie verte” et “Le soutien à l’entrepreneuriat et aux petites et moyennes entreprises dans ce processus”.