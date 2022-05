Entretiens entre une délégation de la Chambre des conseillers et le président de la Chambre des représentants de la République dominicaine

samedi, 14 mai, 2022 à 18:31

Saint-Domingue – La consolidation de la coopération législative a été au centre d’entretiens vendredi à Saint-Domingue entre une délégation de la Chambre des conseillers et le président de la Chambre des représentants de la République dominicaine, Alfredo Pacheco.

La délégation marocaine, composée de l’Observateur permanent de la Chambre des Conseillers auprès du Parlacen, Ahmed Lakhrif, et des secrétaires de ladite Chambre Moustafa Moucharik et Jaouad Hilali, était accompagnée de l’ambassadeur de SM le Roi en République dominicaine, Hichame Dahane.

M. Pacheco était accompagné, pour sa part, du président de la Commission des relations extérieures et de la coopération internationale du Congrès dominicain, Julio Alberto Brito Peña, de la présidente du Groupe d’amitié parlementaire maroco-dominicain de la Chambre, Rosa Hilda Genao Diaz, ainsi que d’autres députés membres dudit groupe.

Selon un communiqué de la mission diplomatique marocaine transmis à la MAP, les deux parties se sont félicitées de la dynamique de coopération entre les deux institutions, tout en appelant à leur raffermissement à la faveur de la consolidation des liens d’amitié, d’estime et de respect mutuel entre le Royaume et la République Dominicaine.

Elles se sont ainsi félicitées de la célébration, en 2020, du 60ème anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, et exprimé leur engagement à contribuer à leur développement tous azimuts au bénéfice des deux peuples amis.

Les élus marocains et dominicains ont également mis en avant les instruments de coopération existant au sein des institutions législatives des deux pays, en particulier le mécanisme des groupes d’amitié, afin de favoriser le rapprochement entre les parlementaires marocains et leurs homologues dominicains.

Cette réunion a eu lieu en marge de la participation de la délégation marocaine au séminaire “Royaume du Maroc-Parlacen : Echange d’expériences et de bonnes pratiques pour un développement environnemental durable et la lutte contre le changement climatique”, organisé, le 11 mai par l’ambassade du Royaume en République Dominicaine et la section dominicaine du Parlacen, en collaboration avec l’Institut d’éducation supérieure de la formation diplomatique et consulaire du ministère dominicain des Relations extérieures.