Entretiens entre le Groupe d’amitié parlementaire Maroc-France à la Chambre des représentants et une délégation de parlementaires et d’élus français

samedi, 5 novembre, 2022 à 19:45

Rabat – Le président du Groupe d’amitié parlementaire Maroc-France à la Chambre des représentants, Habib El Malki, s’est entretenu, samedi au siège de la Chambre, avec une délégation de parlementaires et d’élus français actuellement en visite dans le Royaume à l’initiative du « Cercle Eugène Delacroix ».

A l’entame de cette rencontre avec la délégation française conduite par le vice-président du Sénat français, Vincent Delahaye, M. El Malki a souligné les liens historiques forts unissant le Maroc et la France, rappelant les grands sacrifices des soldats marocains et leur contribution distinguée à la libération de la France pendant la Seconde Guerre Mondiale, indique un communiqué de la Chambre des Représentants.

Il a relevé, dans ce sens, que les relations entre les deux pays sont multidimensionnelles couvrant, entre autres, les aspects humains, civilisationnels, économiques et politiques.

M. El Malki a passé en revue, à cette occasion, les réformes et chantiers majeurs engagés dans le Royaume, sous la conduite clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, le développement intégré que connaissent les différentes provinces et régions, dont les Provinces du Sud, les efforts du Maroc pour la consolidation de la coopération Sud-Sud, notamment avec les pays du continent africain, outre sa contribution à l’instauration de la paix et la stabilité dans la région du Bassin méditerranéen et en Afrique.

Pour sa part, M. Delahaye a affirmé que le Maroc constitue « un partenaire éminemment important pour la France en Afrique et au Maghreb », saluant les progrès remarquables que connaissent les provinces du Sud du Royaume, notamment la ville de Dakhla.

Il a, par ailleurs, relevé que le Maroc représente un portail vers l’Afrique, appelant à consolider les relations bilatérales pour l’ouverture de nouvelles perspectives de coopération au service des intérêts des deux pays.

Après avoir souligné la solidité du socle sur lequel reposent les relations franco-marocaines, les membres de la délégation française, qui regroupe des parlementaires, élus et Hommes d’affaires, ont fait observer que le Maroc est le premier partenaire économique de la France en Afrique, rappelant que la communauté française résidant au Maroc avoisine les 100.000 Français.

Dans ce contexte, ils ont salué le leadership du Royaume dans le domaine des énergies renouvelables, en matière de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques, dans la promotion de la paix et la stabilité et dans la lutte contre le terrorisme, précise le communiqué.

Cette rencontre s’est déroulée en présence notamment de la vice-présidente de la Chambre des représentants, Khadija Zoumi, des membres du groupe d’amitié parlementaire Maroc-France à la Chambre, ainsi que, du côté français, des membres du Sénat et de l’Assemblée nationale, outre les membres du Bureau du « Cercle Eugène Delacroix ».