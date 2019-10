Examen à Bogotá des moyens de renforcer les relations de coopération entre les Parlements marocain et andin

mercredi, 23 octobre, 2019 à 22:24

Bogotá- Les moyens de renforcer les relations de coopération et de partenariat entre les Parlements marocain et andin ont été au centre d’une rencontre, mercredi à Bogotá, entre une délégation marocaine et le président de l’institution régionale, Víctor Rolando Sousa Huanambal.