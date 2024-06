Examen à Rabat des moyens de renforcer la coopération entre les institutions législatives du Maroc et du Malawi

lundi, 24 juin, 2024 à 23:42

Rabat – Le renforcement de la coopération entre les institutions législatives du Maroc et du Malawi a été au centre des entretiens que le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a eus, lundi à Rabat, avec le premier vice-président de l’Assemblée nationale de la République du Malawi, Madalitso Kwaderanji Kazombo, en visite de travail au Royaume à la tête d’une importante délégation parlementaire.

Lors de ces discussions, qui se sont déroulés en présence notamment du président du groupe d’amitié parlementaire Maroc-Malawi, Aziz El Fidi, et du chargé d’affaires de l’ambassade du Malawi à Rabat, les deux parties ont souligné l’importance de l’échange d’expériences et du partage de l’expertise entre les deux institutions législatives dans les domaines de l’action parlementaire et du travail administratif, plus particulièrement en matière de transition digitale, indique un communiqué de la Chambre des Représentants.

La réunion a été l’occasion pour le président de la Chambre des représentants de passer en revue les principaux programmes de développement entrepris par le Royaume sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, mettant en avant les initiatives du Souverain visant à promouvoir la coopération Sud-Sud et Sa volonté de parvenir à un développement global du continent africain, précise le communiqué.

Pour sa part, le premier vice-président de l’Assemblée nationale de la République du Malawi a souligné, au nom de la délégation qui l’accompagne, l’importance de sa visite au Maroc dans le renforcement des relations de coopération entre les deux pays amis ainsi qu’entre les deux institutions législatures.

M. Kazombo a affirmé que la République du Malawi considère le Royaume du Maroc comme un partenaire stratégique, exprimant la volonté de son pays de consolider sa coopération avec le Maroc dans les secteurs économique, agricole, commercial, touristique et d’autres domaines.