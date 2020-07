La faiblesse des précipitations depuis 2015 s’est répercutée sur les réserves des barrages

mercredi, 15 juillet, 2020 à 9:59

L’État prend en charge les factures de la première et la deuxième tranches de consommation d’eau et d’électricité, soit l’équivalent de 75% de la consommation des Marocains, a indiqué mardi le ministre de l’Énergie, des mines et de l’environnement, Aziz Rebbah.