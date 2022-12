Forum Golfe-EuroMéditerranée à Marrakech : Appel à assurer une intégration économique plus efficace des deux régions

jeudi, 8 décembre, 2022 à 19:18

Marrakech – Les participants à la première édition (session constitutive) du Forum économique parlementaire pour les régions euro-méditerranéenne et du Golfe ont mis l’accent, jeudi au terme de leurs travaux à Marrakech, sur la nécessité d’assurer une intégration économique plus efficace, résistante aux facteurs externes grâce à une intégration économique Sud-Sud et Nord-Sud plus poussée.

Ils ont réaffirmé, dans leurs recommandations, l’importance, grâce à la participation active des parlementaires, d’un changement de paradigme pour relever les principaux défis socio-économiques et climatiques qui affectent les régions euro-méditerranéenne et du Golfe, appelant tous les États membres de l’Assemblée Parlementaire pour la Méditerranée (APM) à consolider leurs relations commerciales et financières, à s’abstenir de droits de douane, de quotas et d’autres mesures susceptibles d’entraver le processus d’intégration économique des deux régions, en coopération avec les institutions européennes et arabes compétentes.

Ils ont salué, à cet égard, les résultats de la 12ème Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce et du “Paquet de Genève”, ainsi que l’accord négocié par les Nations Unies et l’Initiative de la mer Noire visant à atténuer les effets de la crise alimentaire mondiale actuelle.

Par ailleurs, les participants ont noté avec satisfaction les résultats de la 27ème Conférence des parties à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques.

Le Forum parlementaire économique des régions euro-méditerranéenne et du Golfe a réuni des parlementaires issus d’une trentaine de pays, ainsi que des responsables gouvernementaux, des académiciens, des acteurs des secteurs public et privé et des représentants de la société civile, qui ont débattu, deux jours durant, des stratégies à mettre en œuvre pour surmonter les problèmes économiques et environnementaux les plus urgents pour les deux régions, notamment à la lumière de la lenteur de la reprise post Covid-19 et des multiples répercussions de la guerre en Ukraine sur tous les secteurs de l’économie.