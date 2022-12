Forum Golfe-EuroMéditerranée à Marrakech: Nécessité absolue de créer une zone économique commune de libre-échange (Recommandations)

jeudi, 8 décembre, 2022 à 19:57

Marrakech – La nécessité absolue de créer une zone économique de libre-échange entre les pays euro-méditerranéens et du Golfe, par le biais de solutions régionales adaptées qui peuvent englober toutes les particularités des économies nationales de la zone, a été l’une des principales recommandations de la première édition du Forum parlementaire économiques pour les régions euro-méditerranéenne et du Golfe, qui a clos ses travaux jeudi à Marrakech.

Les participants à cette rencontre de deux jours se sont dits profondément préoccupés par les prévisions économiques désastreuses à moyen et long termes dans la région, la résurgence de l’inflation -causée par la flambée sans précédent des prix de l’énergie et des denrées alimentaires et par le processus actuel de perturbation des chaînes de valeur mondiales- et la récession financière mondiale qui se profile.

Ils ont reconnu, en ce sens, la demande croissante de tous les pays de la région euro-méditerranéenne et du Golfe pour une coopération structurée plus intégrée dans le secteur de l’énergie, basée sur des avantages mutuels et orientée vers une source durable et une transition verte.

A cet égard, ils encouragent les gouvernements à œuvrer à la création d’une Communauté économique et énergétique entre les pays euro-méditerranéens et du Golfe, qui atténuerait les effets de la crise énergétique actuelle et de la flambée des niveaux d’inflation mondiale qui s’ensuit, tout en veillant à ce que les régions deviennent plus résistantes et plus indépendantes face aux chocs extérieurs, dans le cadre d’une transition écologique soigneusement planifiée et en soutenant la croissance économique et la prospérité à long terme.

Le Forum, dans ses recommandations, a également demandé à tous les pays membres de l’Assemblée Parlementaire pour la Méditerranée (APM) de reprendre les discussions politiques et techniques, à tous les niveaux, pour établir une zone de libre-échange entre les pays euro-méditerranéens et du Golfe, comme indiqué dans plusieurs résolutions adoptées à l’unanimité par les membres de l’APM.

Un appel a été lancé en ce sens aux États membres pour ratifier rapidement les accords conclus lors de la 12ème Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce.

L’APM soutient également les efforts entrepris par ses membres pour établir un Fonds “pertes et dommages” pour les pays vulnérables frappés par des catastrophes climatiques, comme convenu lors de la COP27 à Charm El Cheikh et leurs stratégies d’adaptation climatique face à l’urgence climatique actuelle.

Par ailleurs, l’APM s’est dite déterminée à promouvoir tous les efforts diplomatiques nécessaires pour garantir que toutes les routes commerciales des céréales en provenance d’Europe de l’Est restent ouvertes et sécurisées, afin d’atténuer la crise alimentaire et d’éviter la famine et les pénuries ainsi que de nouvelles flambées des prix des produits de base dans le monde entier.

Elle reconnaît, en outre, l’urgente nécessité de favoriser la collaboration entre ses membres dans la lutte contre les inégalités et dans l’élaboration de stratégies visant à promouvoir l’émancipation des femmes, des filles et des jeunes.

L’APM souligne aussi la nécessité d’investir dans des projets d’infrastructures communs, qui seraient fondamentaux pour favoriser l’intégration économique régionale, et d’accroître le processus de numérisation dans les régions ainsi que l’accès à l’internet, encourageant le secteur du tourisme à adopter des pratiques plus durables afin d’assurer une reprise rapide de l’industrie en tant que partie fondamentale de l’économie régionale.

Les participants ont enfin tenu à remercier Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le gouvernement marocain et la Chambre des conseillers pour avoir accueilli et permis à cet important Forum de se tenir pour débattre de la voie à suivre pour renforcer davantage la coopération internationale dans un esprit de paix et d’amitié sincère entre les peuples de deux régions.

Cette rencontre, organisée par la Chambre des conseillers du Maroc et l’APM, a réuni plus de 300 délégations composées de parlementaires, de représentants de haut niveau des gouvernements, des experts et des représentants des organisations internationales, du secteur privé, de la société civile et du monde académique.