Forum Golfe-EuroMéditerranée à Marrakech : Plaidoyer pour une transformation durable du tourisme

jeudi, 8 décembre, 2022 à 22:02

Marrakech – Les participants à une session tenue dans le cadre du Forum parlementaire économique pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe ont plaidé, jeudi à Marrakech, pour faire de la transformation durable du tourisme une priorité pour la région Euro-méditerranéenne et du Golfe.

Les intervenants à cette session, tenue sous le thème “Meilleures pratiques plus durables pour relancer le secteur du tourisme”, ont appelé les décideurs à multiplier les efforts pour réaliser une croissance inclusive, offrir des opportunités d’emploi et soutenir l’économie bleue.

Ils sont ainsi pointé du doigt les répercussions environnementales sur le secteur du tourisme, notamment le problème de changement climatique impliquant l’ensemble des parties, y compris les parlementaires, dans le but d’élaborer des politiques favorisant des pratiques plus durables dans le secteur touristique.

Dans ce sens, Omar Dinia, Chef de la division de la Coopération au sein du ministère du Tourisme, de l’Artisanat, de l’Economie Sociale et Solidaire, a affirmé que le Maroc s’est engagé à intégrer la durabilité dans le produit touristique et ce, selon une approche horizontale qui prend compte de plusieurs éléments.

Il a, dans ce sens, souligné que la stratégie de développement d’un produit touristique durable devrait prendre en considération l’aspect environnemental lié à la préservation et à la valorisation du patrimoine naturel, et encourager les petite et moyenne entreprises et le tourisme intelligent.

Concernant l’aspect urbain, M. Dinia a fait observer que cette stratégie est basée sur les logements durables et sur un environnement adéquat se focalisant sur la digitalisation. Il a, en outre, insisté sur les aspects économiques et culturels permettant la création des opportunités d’investissements, l’encouragement de l’entrepreneuriat et la préservation du patrimoine.

Il a dans ce sens rappelé que le Maroc a élaboré une nouvelle feuille de route pour le secteur touristique, avec pour objectif d’atteindre 26 millions de touristes d’ici 2030 et ce, en renforçant l’offre de transport aérien, en développant une offre de qualité conforme à la demande nationale et internationale et en stimulant des investissements publics et privés pour la relance du tourisme.

Il a, par ailleurs, fait remarquer que le Maroc, en tant que destination touristique par excellence, a réussi à relancer son activité touristique durant l’été 2022.

Jetant la lumière sur le plan d’urgence lancé par le département du tourisme en janvier dernier, M. Dinia a estimé que le secteur touristique national est riche et diversifié, citant notamment le tourisme d’affaires et celui des sports, mettant l’accent sur les efforts déployés par l ‘Office National Marocain du Tourisme (ONMT) dans ce sens.

Le Forum économique parlementaire pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe, organisé par la Chambre des conseillers du Maroc et l’Assemblée Parlementaire pour la Méditerranée, a réuni des parlementaires venant d’une trentaine de pays, ainsi que des responsables gouvernementaux, des experts, des académiciens et des représentants de la société civile, avec au programme plusieurs sessions thématiques ayant pour but de dégager des solutions et alternatives à même de relever les principaux défis auxquels est affrontée la région.