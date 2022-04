Forum de la MAP: M. Talbi Alami met en avant le rôle de la Chambre des Représentants dans le renforcement de la position du Royaume à l’échelle internationale

mercredi, 20 avril, 2022 à 9:35

Rabat – La Chambre des Représentants est consciente du rôle qui lui est assigné pour renforcer la position du Maroc en tant qu’acteur régional dans un contexte international en cours de reconstruction, a affirmé le président de l’institution législative, M. Rachid Talbi Alami.

M. Talbi Alami, qui était l’invité mardi du forum de la MAP pour discuter des “défis et des perspectives de l’action parlementaire dans un contexte national et international mouvementé”, a mis l’accent sur les crises complexes et imbriquées qui interpellent les rôles des différentes institutions, dont l’institution législative.

M. Talbi Alami a fait part dans ce contexte d’une conviction chez les membres de la Chambre des Représentants quant à cette transformation majeure, et d’une certaine adaptation qui va dans le sens de l’amélioration des performances et de la production.

Il a, à cet égard rappelé l’ouverture des travaux de la session de printemps de la Chambre des Représentants dans un contexte international très complexe marqué par des crises majeures et imprévisibles, citant entre autres la crise sanitaire liée à la COVID-19, le conflit russo-ukrainien et la sécheresse, relevant que la gestion des crises actuelles nécessite notamment patience, sagesse et sérénité.

Ce contexte détermine le fonctionnement de la Chambre des Représentants, ainsi que son interaction avec les événements mondiaux qui ont des effets sur le plan national, en leur apportant les solutions adéquates, a poursuivi M. Talbi Alami, soulignant à cet effet l’importance d’une vision proactive pour immuniser le pays.

A cet égard, il a souligné que le discours royal à l’occasion de l’ouverture de la session d’octobre a constitué un fondement et une feuille de route, notamment en ce qui concerne l’impératif de créer un système national intégré en matière de stock stratégique de produits de base.

D’autre part, le Président de la première Chambre du Parlement a indiqué que, dans le cadre de la mise en oeuvre de sa nouvelle fonction qui consiste en l’évaluation des politiques publiques, la Chambre a procédé à la création de trois groupes de travail thématiques dédiés au Plan Maroc Vert, à la politique hydrique et la Stratégie nationale de la réforme de l’administration, notant que ces groupes de travail constituent un mécanisme permettant une évaluation objective sur la base de critères définis, loin des enchères et des alignements politiques.

Après avoir fait la distinction entre les politiques générales, en tant qu’orientation stratégique de l’Etat, et les politiques publiques comme système moderne de gestion, en vertu de la Constitution de 2011, M. Talbi Alami a souligné que cette disposition constitutionnelle n’a pas bénéficié de l’attention nécessaire au niveau de la pratique parlementaire.

Le Parlement accordera aux politiques publiques la place qui leur sied, a-t-il affirmé à cet égard.

Par ailleurs, M. Talbi Alami a fait savoir que la Chambre des Représentants travaille actuellement sur le chantier de son règlement intérieur, qui se compose de trois niveaux, dont le premier concerne la question de la compatibilité avec un ensemble de lois et avec la pratique quotidienne et la mutation qui s’opère au sein de la Chambre pour ce qui est du nombre de groupes et des droits de la majorité et de l’opposition.

Le deuxième niveau concerne les politiques générales, les politiques publiques et l’évaluation, a-t-il ajouté, notant que le troisième niveau porte sur l’unification de l’interaction avec un ensemble d’institutions de gouvernance qui sont fonctionnelles actuellement, mais dont la relation avec le Parlement n’est pas claire pour plusieurs raisons.