Forum parlementaire économique: Annonce de la création de deux réseaux parlementaires sur la sécurité alimentaire et les affaires en Afrique et dans le monde arabe

jeudi, 26 avril, 2018 à 23:19

Rabat – Les présidents et les représentants des différents parlements nationaux arabes et africains ont annoncé la création du réseau parlementaire sur la sécurité alimentaire et d’un autre consacré aux affaires en Afrique et dans le monde arabe, à l’issue des travaux du forum parlementaire économique organisé, mercredi et jeudi à Rabat.