Forum parlementaire de Marrakech : Remise du Prix d’Excellence de l’APM à l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif

jeudi, 11 juillet, 2024 à 15:58

Marrakech – Le Prix d’Excellence de l’action humanitaire de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM) a été remis, jeudi à Marrakech, à l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Ce Prix, reçu par le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui lors de la session d’ouverture du Forum parlementaire économique pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe qui se tient les 11 et 12 juillet dans la ville ocre, constitue une reconnaissance des services et des efforts précieux déployés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif en faveur de l’action humanitaire et sociale sur le terrain.

En effet, cette action va de pair avec le processus politique et juridique de la cause palestinienne, dans lequel la diplomatie marocaine, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, joue un rôle de leadership et humanitaire reconnu pour sa constance et la noblesse de son objectif.

Aussi, cette remise du prix s’inscrit dans le cadre de la contribution du Royaume, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, à l’édification de ponts de partenariat entre les peuples de la région euro-méditerranéenne, à travers la promotion des valeurs de respect mutuel, de coexistence, de coopération et de solidarité.

A cette occasion, les participants ont assisté à la projection d’un film mettant en avant les activités humanitaires et sociales de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, ainsi que les différents efforts de préservation du statut juridique de la Ville sainte.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a souligné que ce Prix rend hommage aux efforts de SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, visant à mettre en œuvre des projets concrets en matière d’assistance sociale.

Ce Prix de l’Excellence a été décerné à l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif en marge de la 18ème Session plénière de l’APM, tenue en mai dernier à Braga (Portugal), sous la présidence du président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, en sa qualité de président de cette organisation parlementaire régionale.

Organisé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Forum parlementaire économique de Marrakech pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe, dont la session constitutive a eu lieu en décembre 2022 dans la ville ocre, représente une opportunité idéale pour les parlementaires et les partenaires fondateurs de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée pour interagir avec les acteurs politiques et économiques des secteurs public et privé, ainsi qu’avec les milieux académiques et la société civile.

Initiée par la Chambre des conseillers et l’APM, cette deuxième édition traite deux thèmes principaux, à savoir “La transition vers l’énergie verte” et “Le soutien à l’entrepreneuriat et aux petites et moyennes entreprises dans ce processus”.