Forum parlementaire de Marrakech : Signature de deux accords-cadres en matière d’évaluation des politiques de développement

vendredi, 12 juillet, 2024 à 18:14

Marrakech – Deux accords-cadres de coopération en matière d’évaluation des politiques de développement ont été signés, vendredi à Marrakech, entre la Chambre des conseillers, la Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) et le Réseau des parlementaires africains pour l’évaluation du développement (APNODE).

Ces accords-cadres ont été signés en marge de la 2ème édition du Forum parlementaire économique de Marrakech pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe, organisée dans la ville ocre par la Chambre des conseillers et l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM).

Le premier accord, paraphé par le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, et le représentant résident de la KAS au Maroc, Steven Hofner, porte sur la mobilisation de l’expertise internationale et nationale de la KAS en appui aux membres de la Chambre des conseillers et ce, dans le cadre de leurs engagements et activités en tant que membres de l’Observatoire parlementaire du Sud Global pour le développement durable (OPSGDD).

Cet accord, qui s’applique pour la période de septembre 2024 à décembre 2026, vise la réalisation conjointe d’études et de rapports périodiques de suivi et d’évaluation du développement, outre l’organisation de conférences thématiques, tables rondes et workshops portant sur des sujets en lien avec le développement durable.

Il a également été convenu en vertu de cet accord-cadre d’échanger des visites entre les membres de la Chambre des conseillers et leurs homologues allemands dans l’objectif du partage d’expérience et des bonnes pratiques en matière de suivi et d’évaluation du développement.

Quant au deuxième accord, paraphé par M. Mayara et le président de l’APNODE, Jérémie Adomahou, il a pour objectif d’appuyer le fonctionnement de l’Observatoire parlementaire du développement durable, créé par la Chambre des conseillers, afin de renforcer son rôle en matière de suivi et d’évaluation des politiques publiques.

Cet accord a également pour objectif de mobiliser les parlementaires marocains pour qu’ils s’approprient les outils et méthodes d’évaluation des politiques publiques nécessaires, afin d’atteindre les objectifs du développement durable (ODD).

Il vise aussi à renforcer la transparence et la responsabilité des institutions parlementaires à travers l’évaluation systématique des politiques publiques et à promouvoir l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les parlementaires marocains et leurs homologues africains.

Dans une déclaration à la MAP, Abdelilah Hifdi, membre du bureau de la Chambre des conseillers a affirmé que l’évaluation des politiques publiques constitue l’une des fonctions les plus importantes du Parlement, outre sa mission de législation et de contrôle de l’action gouvernementale, précisant qu’il s’agit d’une nouvelle fonction “créée par le législateur constitutionnel en 2011”.

M. Hifdi a ajouté que cette fonction permet aux parlementaires de remplir leurs missions de manière optimale, mettant en avant le rôle important que va jouer l’Observatoire parlementaire du Sud Global pour le développement durable, dans le renforcement de l’indépendance du Parlement.