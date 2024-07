Forum parlementaire de la région euro-méditerranéenne et le Golfe : Appel à une utilisation éthique de l’IA

vendredi, 12 juillet, 2024 à 18:54

Marrakech – Les participants à une session tenue, vendredi dans le cadre du Forum parlementaire économique de Marrakech pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe, ont appelé à une utilisation plus responsable et éthique de l’intelligence artificielle (IA).

Les intervenants à cette rencontre, organisée sous le thème “L’entrepreneuriat dans un monde numérique et le défi de l’IA” ont affirmé à l’unanimité que l’IA représente un levier d’innovation dans le monde et une opportunité pour repenser les modèles économiques existants, précisant, toutefois, que toutes ces applications doivent être utilisées de manière “éthique et responsable”.

Dans ce sens, ils ont mis en avant le rôle des chercheurs, développeurs, et entrepreneurs, dans la création de systèmes technologiques éthiques et équitables qui respectent les normes de sécurité et les réglementations juridiques en vigueur.

Ces experts en matière de politiques numériques ont, en outre, expliqué que l’IA repose sur les principes et les connaissances développés par l’intelligence humaine, notant que cela crée une certaine responsabilité collective pour chaque individu, que ce soit un responsable politique, un entrepreneur, un développeur technologique ou un citoyen.

Par ailleurs, ces experts ont relevé l’impact des nouvelles technologies et de l’IA sur la société et les différents secteurs d’activités, notamment le secteur de la santé et de l’éducation, soulignant la nécessité d’une démocratisation de l’IA et de l’adoption d’une approche réfléchie, en intégrant à la fois les avantages qu’elle offre et en prenant en considération ses défis.

A cet effet, ils ont appelé les entreprises qui intègrent l’IA dans leurs produits et services à veiller à ce que ces technologies soient utilisées de manière “vigilante et responsable”, tout en les encourageant à adopter des pratiques éthiques qui favorisent le développement durable et inclusif pour maintenir la confiance des utilisateurs et du grand public.

Initié par la Chambre des conseillers et l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Forum parlementaire économique de Marrakech pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe (11 et 12 juillet) représente une opportunité idéale pour les parlementaires et les partenaires fondateurs de l’APM pour interagir avec les acteurs politiques et économiques des secteurs public et privé, ainsi qu’avec les milieux académiques et la société civile.