Gouvernance et efficience au menu de la 4ème journée d’étude des fonctionnaires de la Chambre des Conseillers

mercredi, 9 mars, 2022 à 1:30

Rabat – La 4ème journée d’étude des fonctionnaires de la Chambre des Conseillers a été organisée, mardi à Rabat, dans le but de promouvoir le dialogue social et de le hisser au niveau d’un partenariat stratégique à même d’améliorer la gouvernance administrative et l’efficience du travail des ressources humaines.

Encadrée par le Syndicat indépendant des fonctionnaires de la Chambre, la rencontre a été l’occasion de dresser le bilan des actions accomplies et d’en tirer les enseignements qui s’imposent, afin d’améliorer l’action administrative et promouvoir la situation des fonctionnaires.

Il s’agit, selon les organisateurs, d’une démarche visant l’institutionnalisation de la culture du droit et du devoir, à travers l’adoption de recommandations que toutes les parties s’engagent à respecter et à mettre en œuvre.

Intervenant à cette occasion, le Président de la Chambre, Naama Mayara, a salué l’approche participative adoptée par le Syndicat, partenaire et trait d’union entre le fonctionnaire et le responsable.

Il a également appelé à redoubler d’efforts pour bâtir une administration forte et indépendante des conflits politiques au sein de la Chambre, insistant sur la promotion du travail des fonctionnaires en tenant compte de la compétence.

La Chambre s’apprête à modifier son règlement administratif pour l’adapter à ses besoins actuels et à ses orientations stratégiques, et ce sur la base de la compétence, a relevé M. Mayara, notant que la Chambre est ouverte aux initiatives et propositions des fonctionnaires à cet égard.

Il a également fait savoir qu’un travail est mené avec la présidence de la première Chambre en vue de créer une Fondation des œuvres sociales au profit des fonctionnaires des deux Chambres du Parlement.

Pour sa part, le Secrétaire général du Syndicat indépendant des fonctionnaires de la Chambre des représentants, Abdellah Maâchou, a souligné que cette rencontre vise la présentation et l’évaluation du bilan de l’action, en mettant l’accent sur le rôle de l’action syndicale dans la mobilisation des ressources humaines.

Le syndicat est disposé à œuvrer à la mise en place et l’accompagnement de la stratégie de la Chambre, ainsi qu’à interagir avec l’ensemble des initiatives afin de donner un nouveau souffle au bicaméralisme au Maroc, 25 ans après la création de la Chambre des Conseillers, a-t-il affirmé.

La rencontre a été marquée par l’organisation d’ateliers portant entre autres sur l’amélioration et la modernisation du mode de gestion de la Chambre des conseillers et la mise à jour du dossier revendicatif du Syndicat indépendant des fonctionnaires de la Chambre.