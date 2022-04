Grâce à la politique sage de SM le Roi, le Maroc jouit d’une grande estime dans le concert des Nations (M. Talbi Alami au Forum de la MAP)

mercredi, 20 avril, 2022 à 9:53

Rabat – Grâce à la politique sage et perspicace de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc jouit d’une grande estime au sein des instances et fora internationaux, a souligné le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami.

M. Talbi Alami, qui était l’invité mardi du Forum de la MAP pour discuter des “défis et des perspectives de l’action parlementaire dans un contexte national et international mouvementé”, a relevé que la stature internationale du Maroc puise dans les réalisations engrangées sous le leadership clairvoyant de SM le Roi, en matière de gestion des questions prioritaires à l’échelle mondiale comme la protection de l’environnement.

Il a, à ce propos, indiqué qu’à la faveur de ce rayonnement, nombre d’organisations internationales aspirent à tenir leurs forums et réunions dans le Royaume.

M. Talbi Alami a, par ailleurs, évoqué le rôle dont s’acquitte la Chambre des représentants dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour consolider les acquis, en mettant en avant la présence remarquée des membres de la Chambre lors des différentes rencontres internationales, outre l’adhésion de l’institution législative à 18 sections parlementaires où il détient le droit de vote, notamment.

S’agissant des derniers développements de la question de l’intégrité territoriale du Royaume, le président de la Chambre des représentants a estimé que le changement qui s’est opéré dans la région au lendemain de la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, exige d’être présent dans tous les fora et “de ne pas laisser la chaise vide”.

Il a, de même, mis en relief l’action sérieuse et “proactive” de la Chambre en matière de diplomatie parlementaire à travers les réunions préparatoires qu’elle tient avec les différentes sections et commissions d’amitié, ainsi qu’avec les cadres du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, en vue d’unifier les vues et de déterminer les sujets à l’ordre du jour.