Un grand effort déployé dans le domaine de recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires au niveau du projet de budget de l’exercice 2021 (M. Ben Abdelkader)

jeudi, 29 octobre, 2020 à 22:52

Rabat – Le ministre de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader, a indiqué, mercredi à Rabat, qu’il y a un grand effort dans le domaine de recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires dans le projet de budget de l’exercice 2021 au niveau du ministère.

Dans sa présentation du budget sectoriel de l’année 2021 devant la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme à la Chambre des représentants, M. Ben Abdelkader a relevé que les composantes de ce budget portent sur la gestion, l’investissement (200 millions et 490 mille dirhams), le fonds spécial de soutien des juridictions (400 millions DHS) et le fonds d’entraide familiale (160 millions DHS).