Un groupe thématique à la Chambre des conseillers préconise une révision à la hausse du budget annuel alloué aux programmes destinés aux personnes en situation de handicap

mardi, 25 juillet, 2023 à 21:13

Rabat – Le groupe thématique provisoire chargé des personnes en situation de handicap à la Chambre des conseillers a appelé, mardi, à une révision à la hausse du budget annuel alloué aux programmes destinés aux personnes en situation de handicap.

Le groupe a lancé cet appel à l’occasion de la tenue d’une séance plénière à la Chambre des conseillers consacrée à l’examen de son rapport sur ”les programmes intégrés destinés aux personnes en situation de handicap”, recommandant aussi une discrimination positive en leur faveur dans les domaines de la protection sociale.

Il s’est également prononcé en faveur de la baisse de l’âge légal de retraite, d’une indemnisation de l’invalidité calculée selon son coût, la subvention des équipements techniques et alternatifs ou encore la baisse des impôts, plaidant pour une politique nationale de couverture médicale en faveur des personnes en situation de handicap qui prévoit un accès aux établissements hospitaliers, la formation du personnel de la santé ou encore la prise en considération des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap ainsi que la révision à la baisse des coûts de prise en charge médicale.

Concernant le projet relatif au système d’évaluation de l’invalidité donnant droit à la carte de personne en situation de handicap, le groupe a plaidé pour une entrée en vigueur de ce texte dans les meilleurs délais, soulignant l’absolue nécessité de définir les rôles et les responsabilités des départements en charge d’une part, de l’invalidité et de la santé, d’autre part, et ce, dans le cadre d’une gestion coordonnée et un système informatisé.

Autre recommandation du groupe thématique, le renforcement des mécanismes de coordination entre l’ensemble des intervenants pour plus d’efficience dans la mise en œuvre et le suivi des programmes gouvernementaux ainsi que la réalisation de la synergie nécessaire sur le plan de l’élaboration et de l’exécution des programmes, conformément aux dispositions de la convention internationale ratifiée par le Royaume sur les personnes handicapées.

Intervenant à cette occasion, les différents groupes et groupements à la Chambre des conseillers ont salué l’intérêt accordé par l’institution parlementaire à la promotion des droits de l’homme dans ses dimensions nationale et internationale, notamment sur le registre de l’interdiction de toutes les formes de discrimination, surtout en cas de handicap, notant avec satisfaction les grandes avancées réalisées par le Maroc sur le chemin de la consolidation de l’État social et une société démocratique basée sur une participation citoyenne pleine et effective.

Ils ont aussi mis en avant l’engagement volontariste du Maroc dans le système international des droits de l’homme à travers l’adhésion et la ratification des conventions majeures relatives aux droits des personnes en situation de handicap, surtout la convention internationale des personnes handicapées et le protocole facultatif s’y rapportant qui figure en annexe.

Ils ont également salué l”’effort colossal” déployé par le ministère de la solidarité, de l’intégration sociale et de la famille, notamment en ce qui concerne le plan d’action national pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap ou encore le programme villes accessibles, relevant que les efforts consentis ont eu un impact positif sur le plan du bilan des prestations destinées aux personnes en situation de handicap et inscrites dans le cadre du Fonds d’appui à la cohésion sociale.

Ils ont enfin mis l’accent sur la nécessité de combler les lacunes sur le plan législatif et de remédier aux dysfonctionnements en matière d’élaboration de programmes ou encore aux faiblesses sur le plan de la mise en œuvre horizontale des politiques et des programmes destinés à la promotion de la situation des personnes en situation de handicap.