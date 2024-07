Habitat menaçant ruine: traitement de 18.324 logements à fin 2023 (ministre)

mercredi, 3 juillet, 2024 à 17:56

Rabat – Un total de 18.324 logements menaçant ruine ont été traités à fin 2023, a affirmé, mercredi à Rabat, la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri.

Exposant le bilan des interventions concernant l’habitat menaçant ruine devant la Commission de l’intérieur, des collectivités territoriales, de l’habitat et de la politique de la ville à la Chambre des représentants, la ministre a précisé que ce bilan comprend aussi l’amélioration des conditions de logement de plus de 46.900 foyers sur un total de 75.600 foyers, soit un taux d’environ 62%.

Le coût de cette intervention, qui fait suite à la signature de plusieurs conventions pour traiter la situation de l’habitat menaçant ruine à partir de 2012, s’est élevé à 8,11 milliards de dirhams (MMDH), dont 2,275 MMDH comme contribution du ministère, a souligné Mme El Mansouri.

Concernant le bilan de l’intervention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine, elle a fait savoir que 57.100 habitations menaçant ruine ont été inventoriées en priorisant les villes séculaires, alors que des expertises ont été réalisées sur 47.360 bâtiments.

Mme El Mansouri a indiqué, dans cet élan, que l’Agence s’attelle à la mise en œuvre des dispositions de la loi N° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l’organisation des opérations de rénovation urbaine, selon une approche participative et proactive, en plus de l’activation d’un système informatique géographique pour créer une base de données dédiée au suivi et au contrôle des bâtiments menaçant ruine au niveau national.

Le chantier relatif au traitement de ce type de bâtiments s’appuie sur une nouvelle approche pour une intervention plus efficace intégrant les dimensions juridique, institutionnelle, financière et préventive, a-t-elle poursuivi, ajoutant que l’Agence est chargée de préparer et de superviser la mise en œuvre des programmes de rénovation urbaine et de réhabilitation des bâtiments menaçant ruine.

La ministre a indiqué, par ailleurs, que son département se penche sur la mise en place d’une nouvelle génération de programmes dans un cadre contractuel au niveau régional pour traiter les cas urgents, tout en œuvrant à activer le rôle de tous les comités régionaux concernés par la question des bâtiments menaçant ruine, conformément à la loi 94-12.