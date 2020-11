Industrie: Récupération de 93% des emplois durant juillet dernier (M. Elalamy)

lundi, 9 novembre, 2020 à 19:51

Plus de 70 organisations non-gouvernementales, associations et municipalités en Italie ont dénoncé les actions de provocation menées par les milices du polisario au poste d’El Guerguerat, relevant que ces agissements représentent une menace sérieuse à la paix et à la stabilité dans toute la région sahélo-saharienne, “déjà secouée par les actes de terrorisme, le trafic de drogue, la traite d’êtres humains, et la radicalisation dans la zone proche du Sahel”.