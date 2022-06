Intenses entretiens de M. Mayara à Montevideo avec de hauts responsables uruguayens

mardi, 28 juin, 2022 à 19:06

Montevideo – Le renforcement des relations de coopération entre le Maroc et l’Uruguay et le potentiel de leur élargissement aux secteurs économique et commercial ont été au centre des entretiens du président de la Chambre des Conseillers, M. Enaam Mayara, avec plusieurs responsables de ce pays sud-américain, dans le cadre d’une visite de travail qu’il effectue en Uruguay à la tête d’une importante délégation parlementaire.

Les responsables uruguayens ont été unanimes à souligner l’importance que revêt la visite de la délégation parlementaire marocaine à Montevideo (26-29 juin) qui permettra, sans nul doute, de donner un nouvel élan aux relations bilatérales entre le Maroc et l’Uruguay et d’explorer les grandes opportunités à saisir pour leur raffermissement à l’avenir.

Dans une déclaration à la chaîne d’information marocaine M24 au terme de sa rencontre avec la délégation parlementaire, le ministre uruguayen des relations extérieures, Francisco Bustillo, s’est félicité de l’opportunité ouverte par cette visite pour discuter des nombreuses questions d’intérêt commun touchant à des secteurs divers.

De l’avis du chef de la diplomatie uruguayenne, des perspectives prometteuses s’offrent aux relations bilatérales, qui sont « des relations historiques » que les deux pays sont appelés à approfondir aux niveaux économique et commercial.

Le ministre par intérim de l’élevage, l’agriculture et la pêche, Juan Ignacio Buffa, a affirmé dans une déclaration similaire à M24, que les deux pays sont invités à saisir les « formidables opportunités d’intégration entre eux et approfondir les liens commerciaux qui, aujourd’hui, ne sont pas encore à la hauteur des attentes.”

Le responsable uruguayen a souligné l’existence d’une volonté commune de consolider ces relations dans leur volet commercial, affirmant que son pays considère le Maroc comme une porte d’entrée vers les marchés africains, auxquels l’Uruguay attache une grande importance.

La visite de la délégation marocaine a permis de définir un ensemble d’objectifs, dont la mise au point d’une ” feuille de route concrète avec le Maroc, pays ami, qui soit en mesure de renforcer les relations dans les meilleurs délais, sur les plans économiques et commerciaux”, a poursuivi M. Buffa.

La délégation marocaine à Montevideo s’est également entretenue avec la vice-présidente de la République d’Uruguay et présidente du Sénat, Beatriz Argimón, qui a déclaré à M24 que « nous sommes très satisfaits des liens de coopération parlementaire » entre les deux pays, qualifiant d’ « excellente initiative » la création prochaine du groupe d’amitié maroco-uruguayen, qui permettra d’ouvrir de nouveaux horizons dans le rapprochement entre les deux institutions législatives.

De son côté, le sénateur Gustavo Penades a dit avoir hautement apprécié la visite de la délégation marocaine à Montevideo, notant que l’Uruguay est décidé de tendre les ponts de la coopération avec le Maroc et consolider davantage ses relations avec le Royaume.

Il a souligné que le Royaume, qui joue un rôle important dans son environnement régional et continental, constitue aux yeux de l’Uruguay, la porte d’entrée du Mercosur (Marché communu du sud) et des autres pays d’Amérique latine vers le continent africain.

Lors d’une réunion de la délégation marocaine avec les membres des commissions des relations internationales au Sénat et à la Chambre des députés, en présence de parlementaires de la majorité et de l’opposition, les différentes interventions ont souligné la nécessité de joindre les paroles aux actes, pour que les projets de coopération soient concrétisés et touchent aux domaines sociaux, culturels, commerciaux et économiques.

Auparavant, M. Mayara avait été reçu par le Président de l’Uruguay, M. Luis Lacalle Pou, qui a exprimé sa grande considération pour le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, soulignant la position géostratégique dont jouit le Maroc dans son environnement régional et continental.

Le président uruguayen a également exprimé la ferme volonté de son pays de surmonter tous les obstacles qui freinent le développement des relations historiques entre les deux pays, estimant que toutes les conditions sont réunies aujourd’hui pour promouvoir la coopération économique dans divers domaines et porter les échanges commerciaux à de meilleurs niveaux.

Outre M. Mayara, la délégation parlementaire marocaine comprend notamment Neila Tazi, présidente de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale et des Marocains résidant à l’étranger, Abdelkader Salama, membre du groupe du Rassemblement national des indépendants, membre du Conseil au Parlement andin et Ahmed Lakhrif, du groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, membre du Conseil au Parlement centraméricain, Zakaria El Hanini, directeur de cabinet du président de la Chambre des conseillers et Hassan Azerkan, chef du département des relations extérieures.