La 27è Conférence de l’Union parlementaire arabe se tient dans une conjoncture internationale marquée par sa complexité et ses développements accélérés (M. El Malki)

jeudi, 5 avril, 2018 à 11:53

Proche de son aînée «Plaza Mayor», piétonne et plus touristique, la Puerta del Sol, ou Sol pour les initiés, s’est imposée comme véritable nœud central de Madrid, et bien au-delà, puisque cette place a été désignée dès 1950 pour abriter le “kilomètre 0”, point de départ des grands axes routiers qui traversent l’Espagne de part en part.