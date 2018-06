La cause palestinienne, une des priorités de l’action diplomatique, politique et humanitaire menée par Sa Majesté le Roi

Rabat -La cause palestinienne est l’une des priorités de l’action diplomatique, politique et humanitaire menée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a indiqué, lundi à Rabat, la secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mounia Boucetta.