La Commission parlementaire mixte Maroc-UE mobilisée pour la défense de l’intégrité territoriale du Royaume

mercredi, 18 avril, 2018 à 8:27

Strasbourg – Les derniers développements liés à la question nationale et le partenariat multidimensionnel avec l’Union européenne (UE) sont à l’ordre du jour de la mission qu’effectue, du 17 au 19 avril au Parlement européen à Strasbourg, la Commission parlementaire mixte Maroc-UE (CPM).

Un communiqué de la CPM indique que la délégation parlementaire présidée par le député Abderrahim Atmoun (PAM) procédera, avec plusieurs eurodéputés influents, à des échanges de vues sur des sujets d’intérêt commun, notamment l’accord de pêche Maroc-UE, de même que les grands chantiers de développement et les réformes que connaît le Royaume dans les différents domaines politique, économique, et social, ainsi que l’expérience réussie du Maroc dans le processus de démocratisation et la consolidation des droits de l’homme, ainsi que l’expérience marocaine en matière d’immigration.

“Conscients de la grande responsabilité qui incombe à la CPM dans le cadre de la mobilisation permanente pour défendre l’intégrité territoriale du Royaume au sein du Parlement européen, de même sa contribution au renforcement des relations privilégiées avec l’UE et les contacts entre les députés des deux parties dans le cadre de la diplomatie parlementaire”, indique le communiqué, la délégation marocaine saisira l’occasion de la tenue à Strasbourg de la session plénière du Parlement européen (17 au 20 avril) pour “exprimer l’engagement du Royaume tendant à promouvoir une coopération parlementaire efficiente et à renforcer les relations bilatérales avec l’Europe qui a pour ambition d’accompagner la dynamique vertueuse que connaît le Maroc et d’accélérer la cadence du partenariat Maroc-UE”.

La délégation parlementaire marocaine est composée outre son président M. Atmoun, de Ibrahim Daaif (PJD), Chaoui Belassal (RC), Ibtissam Azzaoui (PAM), Lahcen Sekkouri (MP), de la Chambre des Représentants et du vice-président de la CPM Fouad Kadiri (PI), de Mohamed Moukanif (PAM) et Abdessamad Merimi (PJD) de la Chambre des Conseillers.

Lors de ses rencontres à Strasbourg, la délégation finalisera les préparatifs de la 9ème réunion annuelle de la Commission Parlementaire mixte Maroc-UE prévue le 21 juin prochain à Bruxelles, ajoute la même source.