L’accord agricole Maroc-UE conforte davantage les relations de partenariat dans un domaine stratégique

mercredi, 16 janvier, 2019 à 17:47

Rabat – L’adoption par le Parlement européen, mercredi à une large majorité, de l’accord agricole entre le Maroc et l’Union européenne (UE) conforte davantage la relation qu’entretiennent les deux parties dans un domaine stratégique, a indiqué le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki.

“L’adoption de cet accord est le fruit d’une coopération permanente visant à étendre les préférences commerciales aux produits agricoles issus des provinces du Sud du Royaume”, a assuré M. El Malki, cité par un communiqué de la Chambre des représentants, notant qu’il “vient consacrer la légitimité et la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire”.

Cet accord intervient également dans le sillage des récents développements positifs qu’ont connus les négociations entre les deux parties autour de la nomenclature juridique régissant leurs accords commerciaux, a poursuivi M. El Malki.

Dans ce cadre, il a affirmé que “l’appui des eurodéputés à l’accord revêt une portée significative et envoie un message clair à la communauté internationale sur la fiabilité et la pérennité du partenariat de l’Union européenne avec le Royaume du Maroc, ayant comme fondement le statut avancé, à l’horizon de la mise en œuvre d’une nouvelle politique européenne de voisinage, tenant compte des réalités du 21-ème siècle et dans la perspective de l’instauration d’une zone de libre-échange approfondi et complet”.