L’action législative et de contrôle au menu d’une réunion de la Chambre des représentants

mercredi, 14 octobre, 2020 à 13:14

Adil Lamnini, président de l’Association professionnelle des marques marocaines (APMM) et conférencier formateur auprès de plusieurs entreprises et organismes nationaux et internationaux, a accordé à la MAP une interview dans laquelle il dresse un état des lieux du secteur du commerce de détail durement impacté par la crise sanitaire actuelle.