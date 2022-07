L’adhésion du Maroc comme membre observateur au Parlement andin a boosté les relations commerciales (président du Parlement andin)

mardi, 5 juillet, 2022 à 20:22

Rabat – L’adhésion du Maroc en tant que membre observateur au Parlement andin a contribué au renforcement des relations commerciales entre les États membres et le Royaume et à l’intensification de la coopération conjointe, a affirmé, mardi à Rabat, le président du Parlement andin, Fidel Espinoza Sandoval.

Intervenant devant le Parlement à l’ouverture du forum parlementaire Maroc-Communauté andine, M. Sandoval a souligné l’importance de cette coopération “particulière du fait des circonstances actuelles dans le monde et la région andine, notamment la lente reprise post-Covid et la conjoncture commerciale délicate qui a suivi divers conflits mondiaux”.

A cet égard, il a passé en revue les aspects de la coopération commerciale entre les deux parties, précisant que la valeur des importations du Maroc en provenance des pays andins s’est élevée à 41 millions de dollars en 2020 (charbon bitumineux, bananes fraîches “cavendish valery”, calmars …), tandis que les exportations du Royaume vers ces États, composées de divers produits, totalisent 102 millions de dollars.

Le président du Parlement andin a mis l’accent sur le rôle que joue le Maroc en tant que porte d’entrée vers l’Afrique et le monde arabe, soulignant l’intégration commerciale entre le Royaume et les pays de la région andine dans les secteurs manufacturier, textile et agro-alimentaire.

Cette intégration peut être renforcée à travers une zone de libre-échange et la présence active du Maroc dans les salons commerciaux, les conférences d’affaires, les forums touristiques et autres mécanismes de coopération Sud-Sud qui permettent aux pays andins d’accéder au marché africain.

Passant en revue un certain nombre d’accords signés par le Chili, la Colombie et le Pérou avec le Royaume pour booster la coopération dans de nombreux domaines, en particulier le commerce, le président du Parlement andin a insisté sur l’importance de renforcer les relations commerciales et l’action conjointe par l’intégration de divers secteurs économiques et la signature d’accords qui profiteront aux deux régions.

Le forum parlementaire Maroc-Communauté andine, portant sur les deux thèmes de “la coopération économique et les échanges commerciaux” et “la sécurité énergétique”, est organisé dans le cadre de la visite des membres du Parlement andin au Royaume du 1er au 9 juillet à l’invitation du Parlement marocain.

Cette visite s’inscrit dans le sillage du renforcement de la coopération Sud-Sud prônée par SM le Roi Mohammed VI, ainsi que la consolidation du partenariat entre le Parlement marocain et son homologue andin, outre la concertation et l’échange sur un ensemble de questions d’intérêt commun.

Le forum est l’occasion de passer en revue les opportunités et les potentialités offertes par le Royaume, considéré comme une porte d’entrée sur le continent africain et le monde arabe, ainsi que les pays andins en tant que plateforme pour accéder à l’espace économique atlantique, en plus de mettre à profit le potentiel prometteur des relations maroco-andines.

Le Parlement marocain et le Parlement andin avaient signé, en juillet 2018 au siège de la Chambre des conseillers, un mémorandum d’entente visant à instaurer des canaux de communication et d’interaction parlementaires à travers l’échange de visites, d’expériences, d’informations et de documents.

En vertu de ce mémorandum d’entente, le parlement marocain bénéficie du statut de partenaire avancé auprès de cette organisation parlementaire.

Le parlement de la communauté andine est une organisation parlementaire créée en 1979 dans le but d’harmoniser les législations et d’accélérer l’intégration entre les pays membres de ce groupe.