L’adoption de l’accord agricole Maroc-UE fait prévaloir la légalité internationale (Chambre des conseillers)

mardi, 22 janvier, 2019 à 17:27

Rabat – L’adoption à une majorité écrasante de l’accord agricole entre le Maroc et l’UE par le Parlement européen est porteuse d’un message fort qui fait prévaloir la voix de la raison, la légalité internationale et les intérêts stratégiques des deux parties, a affirmé mardi le bureau de la Chambre des conseillers.

Dans un communiqué publié à l’issue de la séance hebdomadaire de la Chambre, le bureau a souligné que le vote de l’institution législative européenne reflète le bienfondé de l’approche stratégique adoptée par le Royaume dans son partenariat avec l’UE tout comme la position géostratégique et la stabilité dont il jouit et sa vision de développement en tant que partenaire de l’Europe.

Il a en outre mis en avant le rôle important joué par la diplomatie parlementaire et la mobilisation constante des parlementaires marocains, particulièrement le groupe d’amitié parlementaire Maroc-UE et la commission parlementaire mixte, rappelant à cet égard les efforts des divers acteurs en vue de défendre les intérêts du Royaume et de faire face aux manœuvres de ses adversaires visant à compromettre son intégrité territoriale et ses intérêts vitaux et porter préjudice au partenariat maroco-européen.

Le deuxième chambre a également appelé à poursuivre le dialogue et à resserrer les liens de partenariat entre le Royaume et l’Union européenne selon une approche fondée sur une vision prospective, les intérêts communs et les valeurs partagées.