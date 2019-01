L’adoption de l’accord agricole Maroc-UE reflète la crédibilité de la vision marocaine pour le développement des provinces du Sud

mercredi, 16 janvier, 2019 à 17:26

L’adoption par le Parlement européen de l’accord agricole avec le Maroc qui précise explicitement que les produits agricoles et de pêche issus des provinces du Sud bénéficient des mêmes préférences tarifaires que ceux couverts par l’Accord d’Association est une “décision sage et responsable qui reflète l’excellence des relations entre le Royaume et l’Union européenne”, a souligné mercredi à Strasbourg, Abderrahim Atmoun, Président de la Commission parlementaire mixte (CPM) Maroc-UE, du coté marocain.