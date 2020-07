L’ambassadeur du Chili à Rabat salue l’essor qualitatif des relations avec le Maroc

mercredi, 15 juillet, 2020 à 15:22

Rabat – L’ambassadeur du Chili à Rabat Alex Geiger Soffia a salué mercredi, l’essor qualitatif des relations entre le Royaume et son pays durant les dernières années.

Lors d’une rencontre avec le président de la Chambre des Représentants Habib El Malki, au terme de ses fonctions diplomatiques dans le Royaume, M.Geiger Soffia a relevé que la célébration du 60ème anniversaire du début des relations diplomatiques entre les deux pays l’année prochaine, marquera une étape pour valoriser le cheminement de la coopération entre les deux pays et la hisser à des niveaux plus élevés, précisant que “le Maroc est un pays très important pour le Chili”.

Le responsable diplomatique n’a pas manqué de louer les relations entre les deux institutions législatives, de même que la régularité de la concertation et de la coordination entre les parlements des deux pays, rappelant la visite du président de la Chambre des députés du Chili au Maroc au début de l’année, couronnée par la signature d’un Accord de dialogue parlementaire Maroc-Chili, indique la Chambre des Représentants dans un communiqué.

De son coté, M. Malki a souligné l’importance de la diplomatie parlementaire dans le renforcement et la consolidation des relations de coopération entre les deux pays, rappelant que l’Accord de dialogue parlementaire entre la Chambre des Représentants du Royaume du Maroc et la Chambre des députés de la République du Chili est le premier en son genre que la Chambre ait conclu avec une autre institution législative.

M. El Malki a également souligné que le 60ème anniversaire des relations diplomatiques maroco-chiliennes, sera l’occasion de donner un nouveau souffle à la coopération entre les deux institutions législatives, et entre les deux pays de manière générale.

La Chambre des Représentants et la Chambre des députés de la République du Chili ont signé en février 2020, un accord de dialogue parlementaire, visant à institutionnaliser une commission de dialogue parlementaire entre les deux institutions, à créer un espace d’échange d’expertises et d’expériences dans le domaine législatif, à échanger les visites des délégations de parlementaires et de fonctionnaires des deux institutions législatives, ainsi qu’à renforcer la contribution de la diplomatie parlementaire dans le développement des relations officielles entre les Gouvernements des deux pays, rappelle la même source.