L’ambassadeur turc à Rabat salue la volonté commune de consolider la coopération dans divers domaines

samedi, 20 février, 2021 à 20:30

Une Convention de partenariat pour le développement des capacités et des rôles éducatifs, culturels et civiques de l’école marocaine a été signée, samedi à Béni Mellal, entre l’Association Essaouira-Mogador, l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Béni Mellal-Khénifra, et le Centre d’Études et de recherches Abraham Zagouri sur le droit hébraïque au Maroc.