Le lancement du Forum parlementaire Afrique-Amérique latine au centre d’une réunion à Rabat

mercredi, 12 février, 2020 à 17:14

Rabat – Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach et le président du parlement latino-américain Jorge Pizarro Estéban ont tenu, mercredi à Rabat, une séance de travail consacrée aux moyens de lancer le Forum parlementaire Afrique-Amérique latine.

Les parties ont convenu de mettre en place une unité administrative chargée de faciliter et d’intensifier les contacts entre les parlements le Forum, et d’organiser un colloque auquel participeraient les présidents des parlements d’Afrique, d’Amérique latine et des Caraïbes, ainsi que le premier Forum fondateur de ce rassemblement pour discuter des défis communs auxquels font face les pays des deux continents.

Dans une allocution, M. Malki a mis l’accent sur les efforts déployés pour faire aboutir ce projet essentiel qui vise à bâtir de nouveaux liens entre les deux continents, indiquant que cette initiative se trouve dans un stade avancé dans l’organisation ce qui confirme le sérieux de toutes les parties prenantes.

M. El Malki a considéré l’Amérique latine comme un “continent émergent”, compte tenu de son potentiel économique et démographique, ainsi que de son poids civilisationnel, comme c’est le cas pour l’Afrique eu égard aux transformations qu’elle connaît en matière de démocratie et de droits de l’homme, estimant que les deux continents joueront un rôle fondamental dans l’avenir.

De son coté, M. Benchamach a souligné les relations solides qui existent entre le Maroc et les pays d’Amérique latine et des Caraïbes, qui évoluent progressivement vers un partenariat solide, expliquant que cette réunion vise à discuter des développements de la mise en œuvre d’une initiative qui revêt d’une importance capitale.

M. Benchamach a également exprimé l’ambition du Parlement marocain de convenir des moyens de mise en œuvre du Forum parlementaire Afrique-Amérique latine et Caraïbes en tant que réalité politique dans les relations internationales, relevant que cette réunion traduit la volonté politique des parties de s’engager et de se mobiliser pour concrétiser ce projet et surmonter les difficultés liées à la position géographique des pays d’Afrique, des pays d’Amérique latine et des Caraïbes.

Pour sa part, le président du Parlement latino-américain a mis l’accent sur l’importance de promouvoir le Forum de manière durable, notant les grands progrès réalisés dans les relations entre les parlements des deux continents “malgré les difficultés rencontrées par certains pays”.

Pour ce faire, il a plaidé pour l’établissement d’un dialogue politique et l’accélération du lancement du Forum, appelant à améliorer certains points de l’acte constitutif du Forum.

M. Pizarro Estéban a également noté la nécessité de réfléchir au fonctionnement du forum de manière à attribuer des missions à cinq commissions dont chacune se chargera d’un agenda dans la perspective de lancer le Forum avant la fin de l’année en cours.

Ce forum vise à créer un espace d’échange d’expériences et d’informations en faveur de la promotion de la démocratie, de la gouvernance, de la coopération pour le développement et l’intégration de l’Afrique et de l’Amérique latine, en plus de fournir des propositions législatives et des recommandations aux chefs d’État et de gouvernement des deux continents, ainsi qu’aux institutions et organes gouvernementaux sur diverses questions.