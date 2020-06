Lancement des inscriptions à distance pour les écoles et instituts relevant du ministère de l’Aménagement du territoire national

mardi, 30 juin, 2020 à 11:46

Une feuille de route nationale et régionale inscrite dans le cadre du Programme national pour le développement intégré des centres ruraux émergents visant la résorption des dysfonctionnements et des disparités entre les villes et les campagnes a été élaborée pour classifier ces centres en deux catégories, a indiqué la ministre de l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Nouzha Bouchareb.