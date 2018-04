Le Maroc ne restera pas les bras croisés face aux provocations successives des adversaires de l’intégrité territoriale dans la zone tampon (parlementaires)

dimanche, 1 avril, 2018 à 17:56

Rabat – Des parlementaires de la majorité et de l’opposition ont affirmé, dimanche, que le Maroc ne restera pas les bras croisés face aux provocations successives des adversaires de l’intégrité territoriale dans la zone tampon, soulignant qu’il y a des lignes rouges à ne pas franchir.

Le Maroc va agir avec le sérieux et la fermeté nécessaires face à ces agissements, ont soutenu les parlementaires dans des déclarations à la presse à l’issue de la réunion conjointe de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocaines résidant à l’étranger à la Chambre des représentants et de la Commission des affaires étrangères, des frontières, de la défense nationale et des zones marocaines occupées à la Chambre des conseillers, qui s’est tenue en présence du ministre de l’Intérieur, du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et du ministre chargé des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, pour examiner les derniers développements de la question de l’intégrité territoriale du Royaume.

Après avoir réaffirmé que le Royaume ne tolérera aucune provocation dans la zone tampon ou un changement du statu quo, ils se sont accordés sur la nécessité de faire appel au Conseil de sécurité et aux grandes puissances pour assumer leurs responsabilités à cet égard, déplorant ”la neutralité suspecte des Nations Unies en adoptant une position de spectateur face aux provocations répétées du polisario dans une tentative d’imposer une nouvelle réalité dans la zone tampon marocaine, d’où la nécessité de faire montre de fermeté et de rigueur qu’imposent ces développements”.

Les parlementaires ont souligné que le traitement qu’accorde le Maroc à ce dossier se fait dans le cadre de la légitimité internationale et de sa conviction que les données historiques, juridiques et réalistes confirment la marocanité du Sahara, mettant en avant la proposition marocaine d’autonomie, soutenue par les populations des provinces du sud et qualifiée de sérieuse et crédible par la communauté internationale.

Cette réunion, marquée par la présentation par les ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères et de la Coopération internationale des données sur les derniers développements dans la région, se tient à un moment critique où les adversaires de l’unité territoriale tentent d’imposer sur le terrain une nouvelle réalité, ce qui nécessite une action sur tous les fronts afin de faire face aux manœuvres des ennemis de l’intégrité territoriale.

À cet égard, ils ont affirmé la mobilisation du peuple marocain, dans toutes ses composantes, derrière Sa Majesté le Roi pour la défense de l’intégrité territoriale, exprimant leur conviction que le développement et la prospérité du Maroc ainsi que la stratégie poursuivie par le Souverain dans le continent africain ont contrarié les ennemis de l’intégrité territoriale et les ont poussés à adopter une politique du fait accompli sur le terrain et à mener des tentatives pitoyables contre l’intégrité territoriale du Maroc.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita, a affirmé que le Maroc ne permettra jamais aucun changement du statut historique et juridique de la zone tampon, qui fait partie intégrante du territoire national, notant que “la réaction des Nations-Unies aux provocations du polisario dans la région de Guerguarate n’était pas suffisamment ferme pour dissuader les séparatistes”.