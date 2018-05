Le premier vice-président de la Chambre des représentants prend part à Genève aux travaux du Forum annuel sur les communautés à l’étranger

lundi, 21 mai, 2018 à 12:22

Lors de cette rencontre initiée par la province sous le thème “l’indépendance économique et financière des jeunes et le développement humain”, à l’occasion de la commémoration du 13ème anniversaire de l’INDH, les participants ont indiqué à cet effet que les projets de l’INDH ont ciblé les couches et les zones défavorisées à travers le renforcement des services de proximité et les activités génératrices de revenus (AGR), lesquels ont permis de consolider le développement durable, d’améliorer les conditions des habitants en situation de précarité et de faciliter leur intégration sociale.