Le président du parlement égyptien réaffirme le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Royaume

mercredi, 4 avril, 2018 à 20:36

Le Caire – Le président de la Chambre des Représentants d’Egypte, Ali Abdel Aal a réaffirmé le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Royaume.

Lors de ses entretiens avec le président de la Chambre des Représentants, Habib El Maliki, mercredi au siège du parlement égyptien au Caire, M. Abdel Aal a indiqué que “le soutien de l’Egypte claire et sans équivoque à la question de l’intégrité territoriale du Maroc, et ses positions ont toujours été constantes, en vue de soutenir le Royaume dans la préservation de l’intégrité de l’ensemble de son territoire”.

Il a également souligné que l’intégrité territoriale des Etats arabes, y compris celle du Maroc, constitue “une ligne rouge pour l’Egypte”, tout en se félicitant du soutien du Royaume à la révolution du 30 juin et au choix du peuple égyptien.

Le président du parlement égyptien a en outre salué la solidité des relations entre l’Egypte et le Maroc, soulignant les liens de fraternité entre les des deux pays à tous les niveaux, à la lumière de la diversité des domaines de la coopération et de la convergence entre les deux pays.

A cet égard, M. Abdel Aal a loué les contributions du Maroc à la préservation du patrimoine islamique et son rôle culturel à travers les différentes époques, soulignant la nécessité de “construire sur la base du patrimoine historique des relations culturelles, spirituelles et politiques entre les deux pays pour la promotion et la diversification de la coopération économique bilatérale sur plusieurs plans”.

Il a, par la même occasion, fait part de son admiration à l’égard de la “renaissance moderniste” que connaît le Maroc sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en particulier dans le domaine du renforcement des infrastructures de base.

Sur le plan législatif, le président de la Chambre égyptienne des Représentants a mis l’accent sur la nécessité de dynamiser le rôle des deux groupes d’amitié parlementaire au sein des deux chambres des deux pays en vue “d’accompagner la décision politique et économique, et de promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine parlementaire”.

Au cours de cette rencontre, M. El Maliki a, de son côté, salué les relations distinguées entre le Maroc et l’Egypte, fondées sur une “profondeur historique et séculaire”.

M. El Malki a également mis l’accent sur l’importance de promouvoir les domaines de la coopération bilatérale, soulignant la volonté commune du Maroc et l’Egypte de renforcer leur partenariat dans tous les domaines.

Concernant la coopération parlementaire, le président de la Chambre des Représentants a souligné l’importance de promouvoir les relations entre les deux institutions législatives des deux pays, en dynamisant le rôle des groupes d’amitié maroco-égyptien et égypto-marocain afin de booster la coopération bilatérale dans les domaines afférents.

Cette rencontre s’est déroulée en présence, du côté marocain, de la délégation parlementaire accompagnant M. El Malki et de l’Ambassadeur du Maroc au Caire, représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Tazi, et du côté égyptien, du secrétaire général et des membres de la Chambre des Représentants.

Cette rencontre a été tenue en marge de la présidence par M. El Malki des travaux de la 27è Conférence de l’Union parlementaire arabe.