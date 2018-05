Le projet de loi modifiant et complétant le code de la presse et de l’édition a pour objectif d’éviter la double peine

mercredi, 16 mai, 2018 à 16:47

Rabat, 16/05/2018 (MAP) – Le projet de loi modifiant et complétant le code de la presse et de l’édition a pour objectif d’éviter la double peine, notamment par rapport au code pénal, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj.