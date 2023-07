L’échange des expériences parlementaires au centre d’entretiens entre Talbi Alami et le président de l’Assemblée nationale de Djibouti

mercredi, 5 juillet, 2023 à 17:55

Rabat – Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a eu des entretiens, mercredi à Rabat, avec le président de l’Assemblée nationale de Djibouti, Dileita Mohamed Dileita, axés notamment sur le renforcement de la coopération parlementaire et l’échange d’expériences et d’expertises.

A cette occasion, le président de l’Assemblée nationale de Djibouti a mis en avant les relations fraternelles unissant les deux pays, faisant savoir que sa visite dans le Royaume à la tête d’une délégation parlementaire vise le partage d’expériences et d’expertises et le renforcement des relations parlementaires bilatérales et multilatérales, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Cette visite reflète la solidité des relations de coopération bilatérales dans tous les domaines, et plus particulièrement politique, économique, agricole, d’enseignement et de santé, a indiqué Dileita Mohamed Dileita, faisant part de la ferme détermination à promouvoir la coopération entre les institutions législatives des deux pays dans le cadre de la diplomatie parlementaire.

De son côté, M. Talbi Alami s’est félicité des relations privilégiées unissant les deux pays et les deux peuples frères, insistant sur la nécessité de les consolider davantage, ajoute la même source.

Il a en outre passé en revue les grands chantiers auxquels le Royaume a adhéré sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, notamment en matière de consolidation de l’Etat de droit et des institutions et de préservation des droits et des libertés.

M. Talbi Alami a aussi donné un aperçu de l’expérience parlementaire marocaine et plus particulièrement la transformation digitale à la Chambre des représentants, évoquant certains chantiers menés par la première Chambre dont la digitalisation des archives de l’institution et de la procédure législative et d’autres projets liés au parlement électronique.

Il a dans ce sens fait part de la disposition de la Chambre des représentants a partagé son expérience avec l’Assemblée nationale de Djibouti à travers l’élaboration d’un plan d’action conjoint, insistant sur l’importance de donner un nouvel élan à la coopération entre les deux institutions législatives.