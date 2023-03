L’Empereur du Japon reçoit le président de la Chambre des représentants

mardi, 7 mars, 2023 à 16:12

Rabat – L’Empereur du Japon Naruhito a reçu, lundi au Palais impérial à Tokyo, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, en visite de travail au Japon à la tête d’une délégation parlementaire.

Au cours de cet entretien, M. Talbi El Alami a exprimé ses remerciements et son appréciation pour le soutien continu du Japon au Maroc, affirmant la relation forte, solide et profondément ancrée qui unit les deux pays, indique mardi un communiqué de la Chambre des représentants.

Le Président de la Chambre des représentants a souligné que le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, aspire à diversifier ses partenaires et à partager ses expériences pour servir l’humanité, contribuer à sa prospérité, consolider la paix et la sécurité dans le monde et appuyer le développement dans toutes ses dimensions, selon la même source.

M. Talbi El Alami a également souligné l’importance de la coordination, de l’action parlementaire commune, de l’échange de visites et du partage d’expériences et d’expertises, faisant savoir que sa visite au Japon, à la tête d’une délégation parlementaire, vise à soutenir les efforts de rapprochement, de communication et de dialogue constant entre les institutions législatives des deux pays et ce, afin de renforcer la coopération et la coordination parlementaires bilatérales et multilatérales.

De son côté, l’Empereur du Japon a rappelé sa visite au Maroc en 1991 lorsqu’il était Prince héritier, aux côtés de son père l’Empereur Akihito, évoquant ses souvenirs dans les villes de Rabat, Casablanca, Marrakech et Fès, poursuit le communiqué.

L’Empereur du Japon a, dans ce sens, salué les efforts déployés par SM le Roi Mohammed VI pour lutter contre les changements climatiques et promouvoir la paix et la sécurité dans le monde.

Le président de la Chambre des représentants était arrivé dimanche à Tokyo, avec la délégation parlementaire l’accompagnant, pour une visite de travail de quatre jours à l’invitation du président de la Chambre des représentants du Japon, Hiroyuki Hosoda.

La délégation marocaine est composée de Mohamed Ghayate, président du groupe parlementaire du Rassemblement national des indépendants, Ahmed Touizi, président du groupe parlementaire du Parti authenticité et modernité, Nouredine Moudian, président du groupe parlementaire du Parti de l’Istiqlal, Lahoucine Azougagh, du même parti, Abderrahim Chahid, président du groupe parlementaire de l’Union socialiste des forces populaires et Chaoui Belassel, président du groupe parlementaire de l’Union constitutionnelle.