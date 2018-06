Les actes de mauvais traitement et d’harcèlement contre les travailleuses marocaines en Espagne ”restent très isolés’’

mercredi, 20 juin, 2018 à 8:03

Rabat – Les actes de mauvais traitement et d’harcèlement dont auraient été victimes certaines ouvrières marocaines travaillant dans les exploitations agricoles espagnoles “restent très isolés, et ce genre d’abus n’épargne pas des ouvrières agricoles de différentes nationalités’’, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle, Mohamed Yatim.